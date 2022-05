Lupo sbrana e uccide un cervo: è accaduto nell'area verde di Soci

13 maggio 2022 a

a

a

una lunga scia di sangue per la strada e in una rientranza la carcassa di un cervo morto, azzannato da uno o più lupi. E’ accaduto nell’area verde di via del Cedro, a Soci. Si tratta di una zona altamente popolata e l’animale è rimasto vittima di un attacco che non gli ha lasciato scampo. Raccapriciante la scena con il cervo che praticamente è stato sbranato. Gli animali devo avere lottato a lungo, impressionante il sangue sulla strada. E ancora di più il fatto che su quella strada particolarmente transitata dai pedoni, potevano esserci anche delle persone. Ricominciano dunque gli attacchi dei lupi che arrivano fino a valle per mangiare. Quasi sicuramente il lupo può avere seguito il cervo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.