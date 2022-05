Elezioni, a Monte San Savino corsa tra Bennati, Eminenti, Marzullo, Valdambrini. I nomi dei 44 candidati

Sara Polvani 15 maggio 2022 a

Sono quattro le liste presentate a Monte San Savino per le elezioni amministrative di domenica 12 giugno. Sono poco meno di 7.200 gli elettori che saranno chiamati a scegliere il successore del sindaco Margherita Scarpellini, giunta alla scadenza del secondo mandato. Tre liste sono state presentate venerdì scorso, mentre la quarta ieri mattina entro il termine per la presentazione che era fissata per le 12.

TUTTI I CANDIDATI

Lista civica “52048 Rinasci”

Candidato sindaco:

Gianni Bennati

Candidati consiglieri:

Davide Basagni

Roberto Bossolini

Alessandro Casini

Alessandra Cheli

Paola Del Pasqua

Sonia Donati

Federica Galli

Amulio Liberatori

Giuliano Pascucci

Patrizia Roggiolani

Roberto Vanni

Lista PCI Partito Comunista Italiano

Candidato sindaco:

Claudio Eminenti

Candidati consiglieri:

Marcello Rossi

Sonia Staderini

Salvatore Conti Canalaro

Francesca Bruni

Maurizio Bonacci

Gian Marco Piattelli

Pietro Rossi

Laura Bottai

Claudio Cresti

Lista “Per Monte San Savino”

Candidato sindaco:

Antonio Marzullo

Candidati consiglieri:

Ofelia Bracciali

Nadia Cascini

Luca Civitelli

Chiara Dallera

Stefano Galantini

Chiara Giombetti

Fabrizio Lombardi

Alessio Clemente Maina

Erica Rampini

Mirella Rossi

Giacomo Santini

Paola Tiezzi

Lista civica “Monte al Centro – Valdambrini Sindaco”

Candidato sindaco:

Claudio Valdambrini

Candidati consiglieri:

Maria Chiara Aguti

Sara Arezzini

Lucia De Lapi

Paolo Della Lunga

Giuseppe Ginepri

Stefano Merelli

Mauro Nofri

Claudia Federica Pacini Merli

David Redi

Nicola Salvadori

Giuseppe Veltroni

Mathias Vitiello

Alle tre candidature già ufficializzate in corsa per la carica di primo cittadino, Gianni Bennati, Antonio Marzullo e Claudio Valdambrini, si è aggiunta, come anticipato, quella di Claudio Eminenti.

La candidatura di Bennati, avvocato, ex vicesindaco ed attuale capogruppo consiliare di 52048 Orizzonti Comuni, è stata ufficializzata il 9 aprile, mentre la presentazione della lista civica 52048 Rinasci, appoggiata dal centrodestra – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – si è tenuta lo scorso 30 aprile. Tra i candidati ci sono anche i consiglieri comunali Alessandra Cheli ed Amulio Liberatori.

Antonio Marzullo, ingegnere, è stato assessore comunale dal 1995 al 2009. La sua candidatura a sindaco per la lista di centrosinistra Per Monte San Savino è stata ufficializzata dopo l’assemblea comunale del Pd del 16 aprile. Ieri si è tenuta la presentazione pubblica dei candidati al consiglio comunale che lo supportano in questa competizione elettorale. In lizza ci sono anche gli assessori uscenti Alessio Clemente Maina ed Erica Rampini.



La lista civica Monte al Centro – Valdambrini Sindaco è stata presentata giovedì 12 maggio. Classe 1956, residente ad Alberoro, Claudio Valdambrini, ex consigliere comunale e bancario in pensione, già candidato a sindaco nel 2012, ha costruito una lista civica che definisce la ‘casa dei moderati’. Tra i candidati c’è il consigliere comunale Giuseppe Ginepri.



A queste tre liste si aggiunge la lista Pci Partito Comunista Italiano con candidato a sindaco Claudio Eminenti, originario di Alberoro. Tra i candidati consiglieri c’è Laura Bottai, formatrice pari opportunità, già candidata a sindaco alle ultime elezioni amministrative di Arezzo.





