Elezioni, a Montemignaio (576 residenti) in lizza Caruso, Lombardi e Pertichini. Spunta il partito Gay Lgb+

Tre candidati a sindaco, 27 in lizza per sedersi nel consiglio comunale di Montemignaio, la piccola realtà casentinese in provincia di Arezzo che conta 576 residenti e 496 votanti.

Si ripresenta per un secondo mandato l’attuale primo cittadino Roberto Pertichini, alla guida della lista Per Montemignaio che vede tra i candidati anche Massimiliano Mugnaini.

Il centrodestra ha invece scelto Alfredo Caruso, 44 anni, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Montemignaio e Castel San Niccolò, in lizza come primo cittadino con la lista Montemignaio guarda oltre - Caruso sindaco. La novità nella scheda elettorale è quella rappresentata dal Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale, realtà nazionale che ha deciso di presentarsi anche nel comune casentinese. Il candidato a sindaco è Mario Lombardi, insegnante fiorentino di 66 anni impegnato nel sociale.

Montemignaio Guarda Oltre - Caruso sindaco

Candidato sindaco

Alfredo Caruso

Candidati consiglieri

Laura Seghi, Filippo Salvi, Vittoria Grifoni, Francesca Fani, Alessandra Giuntini, Federico Dini, Luigi Massini, Leonardo Cipriani.

Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale

Candidato Sindaco

Mario Lombardi

Candidati consiglieri

Riccardo Vello, Teresa Bindi, Cristian Stanzione, Marilena Berardi, Simone Gentili, Ludovica Viola, Luca Vittori, Linda Zuin, Federica Lattanzi

Per Montemignaio

Candidato sindaco

Roberto Pertichini

Candidati consiglieri

Massimiliano Mugnaini, Alessio Giuntini, Luciana Corrizzato, Tarcisio Coresi, Marco Agnoloni, Elena Leoni, Andrea Mugnaini, Noemi Consumi, David Bindi

