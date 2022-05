Arezzo, aretino apre locale e rilancia la galleria Guido Monaco con i panini al pesce

Francesca Muzzi 15 maggio 2022 a

a

a

Claudio Berni ha 34 anni e a dicembre ha riaperto l’ex Bon Ton sotto la galleria Guido Monaco per anni nel mirino del degrado in pieno centro cittadino. Fa panini gourmet di pesce e fritti, sempre di pesce, il locale dentro lo ha talmente rivoluzionato che di ciò che era non è rimasto assolutamente niente. Ma non è stato facile per Claudio ridare una rinfrescata anche alla memoria di quel posto. “Avrei dovuto aprire circa un anno fa, ma i condomini, memori di ciò che accadeva con le precedenti gestioni, mi avevano un po’ messo i bastoni tra le ruote. Così, dopo tante riunioni, l’8 dicembre ho finalmente inaugurato il Berni’s fish & burger, ma all’inizio facevo solo asporto”. “Un po’ per lo stato di emergenza nel quale eravamo - prosegue Claudio - e un po’ perché mi ci è voluto a togliere la fama di quello che era quel locale”. Ma Claudio non ha mollato di un centimetro. La sua determinazione è stata tale che: “Ormai mi ero messo in testa di aprire un locale solo mio”. Per tantissimi anni è stato dipendente. Ha fatto di tutto, pur di guadagnare, ma sempre con il pallino della cucina, eredità della nonna tifernate. “Quando è arrivato il momento mi sono guardato intorno alla ricerca di un locale e quando ho saputo che il Bon Ton era libero ho cominciato a fantasticarci sopra. Ma, come detto, non è stato facile farmi accettare dai condomini, perché, e non posso dare loro torto, ripensavano a quello che era stato e al via vai poco raccomandabile”. Tanto che alla galleria di Guido Monaco - proprio per evitare episodi del genere - anni fa vennero messi i cancelli che un tempo il metronotte chiudeva dalle tre entrate e oggi lo fa Claudio a dimostrazione che lui ha convinto quei condomini un po’ scettici. “Nel mio locale non servo superalcolici - dice - ma solo vino, prosecco e birra per accompagnare i panini”.

E adesso con l’arrivo dell’estate e il permesso di chi risiede là, Claudio ha in mente anche di mettere i tavolini in modo da potere preparare gli aperitivi. Ma c’è di più. Il prossimo 25 maggio ci sarà un’ulteriore riunione per capire come potere rilanciare quella galleria. “Faremo un’assemblea con tutti gli altri condomini - sottolinea ancora Claudio Berni - per cercare di trovare un piano per fare rivivere questo posto che non ha solo lati negativi, anzi”. Tra i motivi per cui il 34enne ha scelto di prendere il locale: “perchè è legato anche a generazioni di studenti, compresa la mia che quando si trattava di fare chiodo (marinare la scuola), ci si rifugiava in questo locale che però ormai era chiuso da anni. Per questo ci tenevo a farlo rivivere, rinnovandolo e riqualificando la galleria, che negli ultimi anni era caduta nel degrado e che grazie alla dedizione, all’impegno, alla pazienza e all’investimento fatto da me e dagli altri commercianti, ad oggi sta tornando a vivere. E’ una scommessa e per questo devo dire grazie alla mia ragazza, Betty, e ai suoi genitori che, essendo io orfano, mi hanno aiutato e mi hanno spronato ad andare avanti”. Però quel nome - Berni’s - è dedicato alla famiglia di Claudio che anche da lassù lo ha comunque indirizzato sulla giusta strada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.