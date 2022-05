Calcio, il Pestello vince e vola in Prima categoria

15 maggio 2022 a

Festeggia il Pestello che sale in Prima categoria dopo una cavalcata esaltante. Gli arancio rossi ci arrivano al termine di un duello incredibile con il Resco Reggello. Il Pestello ha battuto ieri nell’ultima giornata di campionato, il Palazzo del Pero che tra l’altro è entrato in campo pensando già ai play off che disputa la settimana prossima sul campo di Stia. Tutto questo mentre il Pestello esulta al termine di una stagione dove praticamente si è messo lassù in cima e non è più sceso. 55 i punti conquistati, uno in più rispetto al Resco Reggello che chiude con 54. Su 27 partite ha conquistato sedici vittorie, sette pareggi e appena tre sconfitte. Una grande annata per i ragazzi valdarnesi che adesso pensano alla prossima stagione. Non prima però di avere festeggiato questa. Il Pestello dunque sale in Prima categoria. Lo fa da ex matricola. Lo fa dopo avere vinto tanto e avere combattuto domenica dopo domenica contro il forte Resco Reggello. Sulla pagina facebook del Pestello ci sono i complimenti che arrivano anche dalle altre squadre di calcio che si sono battute alla grande in questo incredibile finale di campionato.

Una stagione che è iniziata in punta di piedi con la paura che ci fosse un’altra interruzione dovuta al Covid e che invece è andata via domenica dopo domenica con partite che si sono rivelate entusiasmanti.

I verdetti del Girone L vedono Stia e Palazzo del Pero ai play off, mentre il Resco Reggello passa subito per la forbice con il San Marco di oltre dieci punti. Nella zona retrocessione, saluta il Badia Agnano, mentre vanno ai play out il Montemignaio, il Santa Firmina e il Trocedo. Gli spareggi promozione e salvezza cominceranno la prossima settimana e per le squadre che scenderanno in campo sarà di sicuro come giocare un altro campionato.

