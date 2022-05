L'Arezzo chiude al terzo posto e aspetta i play off col Gavorrano

Nicola Brandini 15 maggio 2022 a

L’Arezzo non abbassa la guardia e vince 3-1 contro il Flaminia Civitacastellana nell’ultima partita della stagione regolare. Non era affatto una partita classica da fine stagione, quella che aspettava l’Arezzo. Gli amaranto erano obbligati a vincere per assicurarsi la terza posizione in classifica e quindi la possibilità di giocare in casa (e con due risultati su tre) il primo turno playoff, domenica prossima, contro il Follonica Gavorrano. L’approccio alla partita è stato uno dei migliori visti quest’anno, con un Cutolo in grande spolvero. È suo l’assist del primo gol amaranto dopo appena quattro minuti: discesa palla al piede sulla destra, palla al centro e Persano abile in mischia a deviare in rete. L’Arezzo è in palla e al 10’ raddoppia, e Cutolo è ancora protagonista. Questa volta l’assist del capitano è illuminante e apre una prateria a Lazzarini che s’invola verso la porta e batte Sordini.

Passano sei minuti e l’Arezzo sfiora addirittura il 3-0 che avrebbe definitivamente chiuso la partita, ma Cutolo (guarda un po’) colpisce il palo con una conclusione potente di destro. Il Flaminia scalda i guantoni a Colombo al 29’ con una conclusione di Proietti. Gli uomini di Nofri (il grande ex della partita) prendono coraggio e al 32’ accorciano le distanze. Contropiede fulminante e tap-in vincente di Ancillai, con Colombo che riesce solo a toccare. Il 2-1 momentaneo fa ritrovare le forze al Flaminia che sfiora addirittura il 2-2 cinque minuti dopo.

Progressione centrale di Sirbu che semina Van Der Velden e conclude dal limite: Colombo salva il risultato. Nella ripresa l’Arezzo si rimette in ordine e si fa vedere prima con Cutolo al 57’ (la palla colpisce solo l’esterno della rete) e poi con Calderini al 66’ (da buona posizione, ma palla alta sopra la traversa).

L’inerzia della partita porta inevitabilmente al terzo gol dell’Arezzo, che arriva al 68’. Progressione sulla destra di Marchi che entra in area e serve con i giri giusti Calderini sul secondo palo: tap-in facile facile e gara virtualmente chiusa. Negli ultimi 20 minuti (più 5 di recupero) i ritmi calano vertiginosamente anche a causa del gran caldo. L’Arezzo porta in fondo, vincendola, una partita non scontata e banale alla vigilia. Adesso domenica arriva il Follonica Gavorrano, per il primo turno playoff. La stagione dell’Arezzo continua.



