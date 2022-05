Arezzo, Ferrovie porterà a sei i binari alla stazione per i treni dei pendolari verso Firenze

Marco Antonucci 17 maggio 2022 a

a

a

Saranno portati a sei i binari lungo la linea ferroviaria Arezzo-Firenze Rovezzano. E poi investimenti per l’area della stazione e, sul fronte strade, 500 milioni stanziati per la fase progettuale del nodo di Arezzo.

Sono i capitoli “aretini” del piano industriale presentato dal gruppo Ferrovie dello Stato. Complessivamente oltre 190 miliardi di investimenti su tutto il territorio nazionale fino al 2031. In Toscana Fs prevede di spendere più di nove miliardi di euro, investimenti suddivisi in quattro poli di intervento: infrastruttura, passeggeri, logistica e urbano. “Risorse” viene sottolineato da Ferrovie, “che andranno a disegnare un rinnovato scenario di mobilità - ferroviaria ma anche stradale - più interconnessa, sostenibile e in grado di rispondere al meglio alle esigenze di spostamento delle persone e delle merci”.

Due sono i poli di intervento che riguardano Arezzo. C’è quello delle infrastrutture ferroviarie e stradali che, nella nostra regione, impegnerà la parte principale dell’investimento. Proprio in questo rientra il progetto del potenziamento della linea Arezzo-Firenze Rovezzano, la tratta ferroviaria quotidianamente utilizzata da un gran numero di pendolari, studenti e lavoratori, che nei prossimi anni vedrà aumentare il numero dei binari. Cinque miliardi e mezzo saranno complessivamente destinati ai progetti che riguardano anche il nodo alta velocità di Firenze, il potenziamento delle linee Pistoia-Lucca ed Empoli-Siena e i collegamenti con il porto di Livorno.

Fanno parte di questo capitolo di interventi anche quelli che riguardano gli investimenti sulle strade, dei quali si occuperà ad Anas (fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato) e che vedranno indirizzate verso la Toscana risorse per poco più di due miliardi di euro. Cinquecento milioni saranno destinati alla fase progettuale del nodo di Arezzo sulla E78 (due lotti), mentre altri interventi riguarderanno il completamento della Due Mari, la tangenziale di Lucca e lo svincolo di Monteroni d’Arbia sulla statale 2.

Arezzo è interessata anche dagli investimenti sul cosiddetto polo urbano. Ferrovie ha annunciato che in Toscana saranno valorizzati un milione e mezzo di metri quadrati oltre a 2,8 milioni di euro di investimenti sul patrimonio. I principali progetti da sviluppare sono stati individuati a Firenze (ex Ogr), appunto Arezzo nelll’area della stazione, e poi Pisa (sempre area stazione) e negli ex scali merci di Massa e Lucca.

Il piano industriale, presentato a Roma dalla presidente Nicoletta Giadrossi e dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, prevede, nei prossimi dieci anni, l’arrivo in Toscana di 85 nuovi treni regionali, il potenziamento dell’offerta ferroviaria con nuove fermate per Firenze e un nuovo collegamento Intercity Roma-Siena.



