Arezzo, rotatoria di via Fiorentina: commercianti preoccupati per il cantiere fermo incontrano assessore

Rotatoria di via Fiorentina, ancora un altro giro. C’è attesa di sapere se Comune e impresa troveranno l’accordo per dare il via alla realizzazione della maxi opera che prevede anche il tunnel sul raccordo. Intanto sale la preoccupazione dei commercianti che temono di tornare indietro di venti anni.

I timori di chi alza la saracinesca lungo via Fiorentina e via Marco Perennio sono stati espressi all’assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi che ha raccolto l’invito di Confesercenti per confrontarsi con chi da decenni chiede un intervento risolutivo per migliorare la viabilità e l’accesso all’arteria d’ingresso alla città. Il faccia a faccia tra commercianti e amministrazione comunale sul cantiere in stand by si è svolto nella sede dell'associazione di categoria – in via Fiorentina – ed è servito per fare chiarezza sulla situazione dopo le vicende susseguitesi che hanno visto slittare l’avvio di un’opera pubblica che adesso risente anche dell’aumento del costo dei materiali che sta complicando l’iter amministrativo.

Da parte dei commercianti nel frattempo sale l’esigenza di arrivare a una svolta definitiva. “Siamo preoccupati per lo stop del cantiere” dice il presidente di Confesercenti Mario Landini “ed auspichiamo una svolta in grado di risolvere una volta per tutte l’annosa questione”.

“L’incontro” spiega il presidente Landini “è stato promosso per ascoltare direttamente dalla voce dell’amministrazione comunale quale sarà il destino della rotatoria di via Fiorentina dopo che nelle ultime settimane si sono susseguite notizie che mettono in discussione l’avvio della maxi opera pubblica”. E’ ormai evidente che ci sono delle problematiche per la realizzazione del progetto e quindi è importante capire come poter uscire dall’impasse per dare una svolta al cantiere rimasto fermo.

“Apprezziamo la disponibilità dell'amministrazione comunale” aggiunge Simone Angiulli, presidente dell’area aretina di Confesercenti “che ha incontrato i commercianti per esporre, tramite l’assessore Alessandro Casi, l’iter amministrativo che si è susseguito in questi anni. I commercianti hanno espresso le loro preoccupazioni. Adesso il rischio è che l’opera possa rimanere incompiuta a causa dell’aumento del costo dei materiali. L’intervento per Confesercenti e per i commercianti dell’arteria commerciale una priorità per veder migliorare l’afflusso delle auto e l’accessibilità lungo la strada di accesso alla città penalizzata da troppi anni dalla mancanza della svolta a sinistra per chi procede sul raccordo”. L’incontro è stato utile per capire i vari scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane. C’è attesa di capire se, nei prossimi giorni, l’azienda che dovrà realizzare i lavori si presenterà a Palazzo Cavallo confermando la volontà di proseguire nella realizzazione della maxi opera che prevede non solo la rotatoria ma anche il tunnel.

“Ancora è presto” conferma l'assessore Alessandro Casi “per dare risposte definitive ai commercianti di via Fiorentina e di via Marco Perennio. Al tempo stesso posso confermare la volontà dell’amministrazione comunale di dare una risposta alla cittadinanza che da decenni attende la sistemazione della viabilità sul raccordo lungo viale Amendola all’intersezione con via Fiorentina. Un’opera per la quale siamo impegnati a trovare soluzioni che auspichiamo siano rapide e per le quali attendiamo una svolta nelle prossime settimane. Da parte del Comune è immutato l’interesse a intervenire nell’area per sistemare la viabilità”.

“L'incontro è stato anche l'occasione” conclude il presidente Mario Landini “per ribadire la necessità, in caso di avvio dei lavori, di far convivere il cantiere con le esigenze dei commercianti limitando i disagi alla circolazione in modo da non creare ulteriori problemi a chi quotidianamente alza le saracinesche in via Fiorentina e via Marco Perennio”.



