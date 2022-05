Arezzo, ritrovata dopo 80 anni piastrina di un militare: sarà riconsegnata ai familiari

Alessandro Bindi 17 maggio 2022 a

Quelli della Karin restituiscono un altro pezzo di storia e di affetti alla comunità. Ritrovata la piastrina di Orlindo Calbi, appartenuta all’indimenticato subbianese per moltissimi anni custode del cimitero di Subbiano. Il metal detector e la passione di Manuele Fabbiani hanno fatto riaffiorare il metallo con il numero di matricola del soldato “Calbi Olinto di Carlo e Cincinelli Domenica, classe 1916, Capolona, Arezzo”. Il cimelio, risalente al periodo del secondo conflitto bellico, è stato rinvenuto nelle campagne di Antria. Sono state poi le ricerche dell’affiatatissimo gruppo di Quelli della Karin ad avviare le indagini per dare un’identità alla piastrina militare fino a risalire a Giancarlo Calbi, figlio di Orlindo.

“E’ stata una grande emozione” commenta Giancarlo Calbi, “aver ricevuto l’inaspettata notizia. La piastrina è sicuramene di mio padre, conosciuto a Subbiano come Fiorlindo e all’anagrafe Orlindo - non Olinto come riportato erroneamente sulla piastrina - ma inequivocabilmente appartenuta a mio padre essendo ben leggibili i nomi dei miei nonni Carlo e Domenica Cincinelli. L’episodio mi ha commosso e fatto tornare alla mente ricordi e racconti di guerra”. Narrazioni sfocate relative alla fase del conflitto mondiale: un mix tra gli anni di vita militare uniti ai trascorsi partigiani.

“Ricordo che mio padre” spiega Giancarlo Calbi “raccontava di aver indossato la divisa militare per otto anni. Poi si era dato alla macchia. Mi diceva di essere stato amico di molti partigiani e del tenente Siro Rossetti della Brigata Pio Borri. Aveva anche una foto di quel periodo che non ritrovo. La mia famiglia ha anche pianto una giovane vittima. Mio zio Angiolo, fratello di mio padre, invece ha perso il figlio Ivo”. Tra le vittime subbianesi, cadute nell’estate del 1944 c’è infatti Ivo Calbi, sepolto nella cappella dei partigiani del cimitero di Subbiano e la cui memoria è scolpita anche nella lapide di piazza della vittoria a Capolona.

“Ivo Calbi” racconta il cugino Giancarlo “fu ucciso da una raffica di mitragliatrice tedesca in un campo di granturco alla Chiassa Superiore insieme ad un altro partigiano Silvano Righi mentre si recava ad Arezzo”.

L’ennesimo ritrovamento degli appassionati del museo della Karin permette quindi di ripercorrere alcuni episodi che hanno colpito il territorio aretino negli anni della Seconda guerra mondiale. La piastrina di Orlindo Calbi sarà riconsegnata al figlio Giancarlo nelle prossime settimane. E’ grazie alla passione di Manuele e al suo metal detector fermatosi sopra la placchetta se l’oggetto metallico potrà tornare nelle mani del figlio di Olinto assumendo un gran valore affettivo per la famiglia Calbi.

“Complimenti a Manuele” conclude Rudi Lapini, presidente dell’associazione Quelli della Karin “per l’importante ritrovamento. Il terreno gli ha donato un pezzo di storia. La piastrina appartenuta ad Orlindo Calbi adesso tornerà a casa dei parenti. Il ringraziamento va anche ai concittadini di Subbiano, agli uffici comunali dell’anagrafe di Capolona e al socio Luciano Maestrini che ha portato avanti le indagini utili a riconsegnare la piastrina”.



