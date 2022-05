Muore sotto il trattore, tragedia a Sansepolcro: l'uomo aveva 70 anni

17 maggio 2022 a

a

a

Tragedia a Sansepolcro, in località Basilica, poco prima delle 20 di oggi, martedì 17 maggio. Un uomo di 70 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il settantenne aveva lavorato un terreno di sua proprietà e l'incidente è avvenuto nella fase di ritorno sulla strada. In particolare la ruota del mezzo sarebbe andata sopra dell'erba folta, trovando un dislivello che ha provocato il ribaltamento. L'uomo, rimasto sotto al trattore, ha riportato traumi irreversibili. Vani i soccorsi. Quando gli operatori dell'emergenza sono arrivati, non rispondeva. Sul posto automedica, ambulanza, Croce Rossa di Sansepolcro. Attivato il Pegaso. Intervenuti anche i vigili del fuoco con mezzi da terra e l'elicottero Drago. Il medico ha constatato il decesso. L'uomo. E.G., viveva a Sansepolcro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.