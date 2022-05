Arezzo, frase di Mussolini restaurata sulla facciata del palazzo a Lucignano non piace all'Anpi

Luca Serafini 18 maggio 2022 a

”Quando si è forti si è cari agli amici / e si è temuti dai nemici”. La scritta fino a qualche tempo fa era difficile da leggere, deteriorata dall’azione del tempo, ma ora spicca, chiarissima, sulla facciata del palazzo di via Rosini a Lucignano. E’ una frase che fu scandita da Benito Mussolini il 26 marzo 1939 al Foro Italico durante le celebrazioni del ventennale del fascismo, poi entrata nel vasto campionario dei motti legati al Duce. Complice un restauro eseguito nel centro storico del paese della Valdichiana, la scritta nostalgica torna ora in primo piano. Se ne è parlato in questi giorni nell’assemblea dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani dove si sollevano dubbi ed interrogativi sull’opportunità dell’operazione.

Intanto va subito precisato che si tratta di un edificio privato, benché si affacci sulla pubblica via. E a quanto ci risulta, da una prima richiesta di informazioni all’amministrazione comunale di Lucignano, l’intervento di restauro sarebbe avvenuto seguendo rigorosamente le indicazioni e le prescrizioni date dalla Soprintendenza. Per scelta dei materiali, tinteggiature, decorazioni e quindi anche per preservare quella scritta che campeggia da decenni e decenni. Tuttavia l’Anpi di Arezzo, pare di capire, svolgerà verifiche e approfondimenti per capire se di fronte alla testimonianza del passato ci si poteva limitare ad un restauro “conservativo”, con la scritta che era divenuta illeggibile, semi cancellata; oppure se era giusto procedere al ripristino originario del motto, come avvenuto.

Di questi slogan, autentici relitti del passato italiano di un secolo fa, si ricorda ad esempio la scritta che campeggia sulla facciata di un edificio a Petrelle (Città di Castello) a poca distanza dal confine con il comune di Cortona: “Onorate il pane gloria dei campi / fragranza della terra festa della vita”, sempre di Mussolini. Ma si segnala anche, a Poppi, una frase sul monumento ai caduti della Grande guerra: “Il popolo italiano ha creato col suo sangue l’impero. Lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi”, da un discorso a Piazza Venezia. Propaganda del tempo che fu. “Siamo venuti a conoscenza della scritta restaurata da alcuni iscritti” dice Simone Bruschi, responsabile di zona dell’Anpi. “Dispiace che si trovi proprio a Lucignano, il paese dove era nato Licio Nencetti, figura di spicco della Resistenza nella provincia di Arezzo, comandante della brigata la Teppa, che fu tra le più attive nella lotta di liberazione.” Nato nel 1926, Nencetti venne fucilato a Talla il 26 maggio 1944. L’associazione si riserva approfondimenti come è emerso nella riunione del Direttivo provinciale dei giorni scorsi. Il Presidente Leno Chisci è entrato in carica. Eletta la segreteria, formata da sette componenti, uno per ciascuna sezione locale, esclusa, per il momento Civitella, ancora in fase di riorganizzazione. Nominati due vicepresidenti, i rappresentanti della sezione di Arezzo (Roberto Del Gamba) e di Sansepolcro (Patrizia Fabbroni). Della segreteria faranno parte anche Danae Biccari e Luca Grisolini, per le due sezioni del Casentino, Romeo Romei, per la sezione del Valdarno, e due rappresentanti da definire per le sezioni della Valdichiana. Organismi da completare nei prossimi incontri. Decise nuove azioni per l’uso dei social e nelle scuole da definire con il dirigente scolastico provinciale. Nominato all’unanimità il Professor Ivo Biagianti responsabile dell’archivio storico, tutelato dalla sovrintendenza ai Beni Archivistici. Contiene una ricca documentazione delle formazioni partigiane e all’attività dell’Anpi nel primo Dopoguerra. Potrebbe essere digitalizzato. Tornando alla scritta riapparsa a Lucignano, nella nota diffusa da Anpi si legge: “Si cercherà di capire il senso di questa operazione e saranno intraprese iniziative per la sua contestualizzazione e il suo ridimensionamento”.

