Arezzo, treno travolge auto al passaggio a livello senza barriere: ferito uomo di 42 anni

18 maggio 2022

Treno in corsa travolge un'auto al passaggio a livello. E' successo a Santa Mama. Un uomo di 42 anni, della zona, è rimasto ferito fortunatamente non in modo grave in un incidente avvenuto alle 7.30 sulla linea ferroviaria che collega Arezzo con il Casentino. La macchina ha impegnato il passaggio a livello, sprovvisto di barriere, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il convoglio. Violento l'impatto con l'utilitaria trascinata per diversi metri. Il conducente non avrebbe si sarebbe accorto dei dispositivi luminosi e sonori accesi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Subbiano intervenuti sul posto. Soccorsi con ambulanza della Misericordia di Subbiano India 7 e vigili del fuoco. Il 42enne è stato trasportato in ospedale ad Arezzo.

