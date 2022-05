Playoff, cresce l'attesa per la sfida Arezzo - Follonica Gavorrano. Prevendita e iniziative di Orgoglio Amaranto

Nicola Brandini 19 maggio 2022 a

Sale l’attesa per la semifinale playoff con il Follonica Gavorrano in programma sabato alle 20.30 al Comunale. Mentre l’Arezzo continua la preparazione della gara con allenamenti pomeridiani al campo “Lebole” (oggi è previsto alle 16, domani sarà già tempo di rifinitura in notturna), la società ha ufficialmente comunicato l’apertura della prevendita per una delle partite più attese della stagione. A dire il vero, la decisione di anticipare la partita – presa di comune accordo con il Follonica Gavorrano – non ha accontentato pienamente i tifosi, considerato il poco preavviso con il quale è stato deciso di anticipare al sabato.

Di certo andrà meglio ai calciatori in campo, i quali si eviteranno il sole e le alte temperature di un pomeriggio di maggio. L’unica variabile che potrebbe condizionare per certi versi la gara, disputandola in notturna, sono le luci artificiali e la scarsa abitudine dei calciatori – relativamente a questa stagione - di giocare di notte. E non è un caso che mister Mariotti abbia fissato la rifinitura di domani alle ore 20 all’interno dello stadio. I biglietti per la partita sono già acquistabili dalla giornata di ieri e lo resteranno, per quanto riguarda la prevendita online, fino alle 19 di sabato.

Per chi invece desiderasse acquistare fisicamente il biglietto, sono attivi anche tutti e quattro i punti vendita: Amaranto Store, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini. Inoltre, saranno applicati degli sconti sui biglietti che verranno acquistati presso l’Amaranto Store dai possessori della card ‘Dna Amaranto’. Intanto, a proposito di dna amaranto, i ragazzi del comitato Orgoglio Amaranto, hanno organizzato alcuni piccoli eventi in preparazione alla partita di sabato e dedicati ai soci e a tutti i tifosi.

Si parte questa sera, con l’aperitivo nella sede di ‘Arezzo Ovunque’ in via Ombrone alle 18.30. Successivamente, alle 20, il Comitato si sposta ad Alberoro per incontrare i tifosi amaranto del paese. Domani appuntamento al bar stadio di Arezzo, con un aperitivo fissato per le 19 e a seguire l’assemblea dei soci. Infine sabato, giorno della partita, Orgoglio Amaranto ha organizzato un pre partita con porchetta e birra presso dei gazebo allestiti nei pressi della biglietteria dello stadio, in viale Gramsci. Quella di sabato è pur sempre una semifinale playoff, e l’attesa inevitabilmente inizia a salire. L’Arezzo e i suoi tifosi scaldano i motori.

Museo Amaranto

E domani mattina alle ore 11,30 al Museo amaranto ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell'evento del prossimo 30 maggio per ricordare la promozione dell'Arezzo in serie B.

