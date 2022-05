Arezzo, camion carico di frutta e verdura distrutto da un incendio lungo l'Autostrada del sole

19 maggio 2022 a

Camion carico di frutta e verdura distrutto da un incendio in A1. E' successo nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio al km 370 in direzione nord nel tratto aretino. I vigili del fuoco del comando di Arezzo e dei distaccamenti di Cortona e Montevarchi sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo pesante.

Per consentire le laboriose operazioni e scongiurare conseguenze, il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico fino alla definitiva messa in sicurezza. Il conducente del mezzo ha abbandonato la cabina di guida prima che il fuoco prendesse il sopravvento: non si segnalano persone coinvolte.

