Arezzo, ragazzi inventano il logo Saione sull'abbigliamento: "Orgogliosi del nostro quartiere"

Sei ragazzi e un’idea durante il Covid per valorizzare il proprio quartiere – Saione – e dimostrare che dietro quella nomea di “Bronx di Arezzo, c’è dell’altro, c’è molto di più”. Alessandro Lisimaco Vegni frequenta il liceo scientifico Redi di Arezzo. Oggi è maggiorenne, ma quando il Coronavirus costrinse il mondo a restare chiuso in casa, insieme ai suoi amici (che allora avevano tutti 16 anni) decisero di sfruttare quel momento per fare qualcosa di importante. “Siamo sempre stati un gruppo creativo, ci piace anche comporre musica, ma quando nel 2020 ci siamo ritrovati a stare in casa, abbiamo pensato a qualcosa d’altro”. E così Alessandro insieme a Francesco Vegni, Giovanni Tarquini, Luigi Fratini, Tommaso Quinti e Francesco Giusti, hanno cominciato ad installare vari programmi di grafica: “Con l’idea di realizzare qualcosa per Saione”. E racconta: “Siamo tutti figli della scuola IV Novembre. Ma siamo anche l’ultima generazione che in quella scuola ha visto otto sezioni. Poi Saione ha cominciato a non essere più il quartiere desiderato, a diventare quello della criminalità, dello spaccio. Il Bronx cittadino. Ma non è così. Dovevamo dimostrare che il nostro quartiere quello dove siamo nati e cresciuti non è così. Ci sono lo spaccio e la microcriminalità come in qualunque parte della città. Non siamo il ghetto di Arezzo, ma anzi, siamo il quartiere a due passi dal centro quello dove ci sono negozi, dove si possono trovare più etnie insieme alla storia della nostra città”. Ed è stato con questo senso di rivalsa e di affetto verso Saione che è nata una linea di abbigliamento con il marchio Saione. “Grazie a questi programmi che abbiamo installato, abbiamo cominciato a pensare a cosa creare e così ci è venuto in mente di dare vita ad una serie di loghi (la scritta Saione ndr) che abbiamo attaccato a delle felpe. Sono piaciuti – dice Alessandro – I nostri amici ci chiedevano di farne anche a loro e così abbiamo cominciato a comprare le felpe e a metterci il nostro marchio”. Una vera e propria catena. I ragazzi comprano le felpe “che sono di buona fattura” e poi ci attaccano il logo. “Non lo facciamo per i soldi – specifica Alessandro – ma perchè vogliamo riportare in alto il nostro quartiere, Saione. Vogliamo in qualche modo fare sapere che ci sono ragazzi che anche in questi due anni di pandemia, non se ne sono stati con le mani in mano”. E presto dalle felpe, i loghi hanno trovato posto sui cappellini, sui portachiavi e domenica per Saione Mob ci saranno anche loro: “Grazie a Oxfam, a Silvia Ciarpaglini e alla prof di filosofia Francesca Lorenzoni che ha creduto fin da subito nel progetto”. Ma se un’ambizione tira l’altra, adesso i sei ragazzi puntano ancora più in alto: “Le nostre felpe, magari indossate dai cantanti durante il Mengo festival”. E anche su questo ci stanno lavorando.

