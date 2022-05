Arezzo, cade dalla mountain bike a Lignano e si ferisce: soccorso da vigili del fuoco e 118

20 maggio 2022 a

Cade dalla mountain bike al Parco di Lignano e si ferisce ad una gamba: intervento dei vigili del fuoco e del 118 per soccorrerlo. E' successo oggi pomeriggio prima delle 16 lungo il sentiero 543 che collega Rigutinelli con la zona detta Romito. Il biker, un aretino cinquantenne, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito rovinosamente a terra con conseguenze serie ad una caviglia. L'amico che era con lui è sceso al vicino ristorante pizzeria ed ha chiesto aiuto. Si è così messa in moto la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Arezzo con personale esperto negli interventi in zone boscate. Il ferito è stato imbracato e poi issato dall'elicottero che lo ha portato al San Donato. Impegnati nell'intervento gli operatori della Misericordia.

