Fischi Arezzo, perde col Gavorrano ed è già fuori dai play off

21 maggio 2022 a

a

a

]L’Arezzo è fuori dai play off. Con un gol di Giustarini e un autogol nel primo tempo, gli amaranto capitolano sotto i colpi del Gavorrano. Avevano due risultati su tre e l’hanno sprecati. Finisce 0-2 e l’Arezzo va a casa. Una serata finita al Comunale tra i fischi della Curva che grida "meritiamo di più" e quelli della tribuna. Il Gavoranno va in finale dopo che nel primo tempo aveva messo in cassaforte la partita. Nella ripresa viene annullato un gol all'Arezzo che però fa poco per recuperare i due gol e sperare almeno nei supplementari. Adesso alla società non resta che ricucire la stagione e pensare al futuro. Certo è che una serata così lascia l'amaro in bocca ai 1600 del Comunale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.