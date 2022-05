Arezzo, sta recuperando il 32enne colpito dal vaiolo. Il medico: "Evitate contatti a rischio"

Francesca Muzzi 24 maggio 2022 a

a

a

Sta recuperando il 32enne colpito dal vaiolo delle scimmie ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale San Donato. Il ragazzo era rientrato lo scorso 17 maggio da una vacanza alle Canarie. Il 21 maggio, dopo i primi sintomi - lesioni cutanee - è stato sottoposto a tamponi che sono stati inviati all’Istituto Nazionale Spallanzani di Roma che ha confermato il sospetto clinico perché risultavano simili a quelle dei 3 pazienti da loro ricoverati. Non mostrano invece sintomi, almeno per ora (incubazione di 21 giorni) le persone che il paziente ha incontrato quando è rientrato ad Arezzo. Tutti sono comunque in sorveglianza e nessuno di loro ha avuto contatti stretti con il 32enne. Ma che cosa c’è di diverso dal virus del Covid? “Il virus del vaiolo delle scimmie è un virus meno aggressivo rispetto al Covid” risponde la dottoressa Elena De Sanctis direttrice della struttura complessa di igiene e sanità pubblica-Area est. E c’è anche un altro aspetto che è quello del contagio. Se il Coronavirus si attacca più facilmente da persona a persona, il virus del vaiolo non circola così con facilità: “Si trasmette solo nel caso di contatti molto stretti - dice la dottoressa De Sanctis - quindi la buona regola è quella di evitare rapporti o contatti casuali e, come sempre, lavarsi spesso le mani. Sia con il sapone, ma anche con i detergenti che abbiamo imparato ad usare durante il periodo del Covid”.

Quindi, considerato l’arrivo dell’estate e dei viaggi, non ci sono allarmismi: “Assolutamente no. L’importante è non avere comportamenti a rischio e usare le regole d’igiene che ormai tutti conosciamo. È importante inoltre segnalare la comparsa di lesioni cutanee al rientro da viaggi in aree a rischio o dopo contatti con persone infette”, dice ancora la dottoressa. In merito al vaccino contro il vaiolo, questo c’è? “Sì il vaccino esiste, ma non è a disposizione per l'utilizzo routinario - sottolinea ancora la dottoressa De Sanctis - Deve essere il Governo a decidere se utilizzarlo, magari per determinate categorie come per esempio gli operatori sanitari, coloro che lavorano con gli animali selvatici o per i contatti a rischio”. Resta efficace invece il vaccino che veniva fatto negli anni Settanta. “Garantisce una protezione all’85 per cento”. Quindi molto alta. Ma non tutti ce l’hanno. In Italia, la vaccinazione venne sospesa nel 1977 e ufficialmente abrogata nel 1981. Ecco perché questa malattia colpisce soprattutto le persone più giovani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.