Arezzo, restauro della scalinata storica dell'ex Garbasso con pietra di Tuoro e l'ingresso al tribunale cambia lato

Arriva finalmente il restauro per l’antica scalinata dell’ex Garbasso. E il tribunale di Arezzo, ospitato dal prestigioso edificio, a lavori ultimati cambierà ingresso principale. Non più dal lato “Menchetti”, che si affaccia sul Parco Ambrosoli, ma attraverso il portone storico del palazzo inaugurato nel 1933 come sanatorio. Un edificio vincolato.

Sì, dopo lunga attesa, il tribunale guidato dal presidente Valentino Pezzuti ha trovato il modo di sbloccare la situazione ferma da anni: la bella scalinata in pietra serena fu chiusa anni addietro perché non sicura (ci cadevano in tanti) e fortemente deteriorata. Gradini stretti e rovinatissimi.

Un elemento architettonico tutelato dalla Soprintendenza, però, sul quale procedere soltanto con autorizzazioni mirate. C’è voluta la caparbietà della dottoressa Monica Nicito per individuare una soluzione che mette insieme le esigenze della conservazione dei beni storici, con le esigenze di funzionalità e sicurezza.

Il cantiere dovrebbe partire entro il mese. Nei prossimi giorni si terrà la gara per l’affidamento dell’opera. La scalinata conserverà la sua caratteristica forma geometrica semicircolare, ma gli scalini saranno realizzati con materiale nuovo, la Pietra di Tuoro, sempre serena ma più resistente. Quella di prima potrà essere sostituita: è caduta ogni resistenza su questo punto. L’ampiezza delle battute per i piedi, poi, sarà estesa assicurando in questo modo ben altra comodità e sicurezza.

Quando la scalinata restaurata sarà pronta, è deciso che il palazzo di giustizia tornerà a spalancare il vero portone, quello appunto principale, storico, sulla sommità dei gradini. Per le persone disabili ci sarà l’accesso dalla Vela, con il sistema di ascensori interni. Terminerà così il lungo periodo di utilizzo dell’ingresso sul retro del palazzo, quello attualmente utilizzato, dove le guardie giurate e il metal detector fanno filtro.

Dalla nuova organizzazione dovrebbe trarre giovamento il bar interno, collocato proprio all’inizio del corridoio di ingresso in cima alle scale.

Questo restauro, concertato con la Soprintendenza nei dettagli, fa parte del pacchetto di lavori compresi nel lotto che va a bando. E’ prevista la sostituzione di tutte le originarie serrande dell’ex sanatorio, le cui linee architettoniche ricordano vari edifici costruiti in Italia a inizio Novecento, come lo Spallanzani ed altri.

Anche gli avvolgibili sono stati oggetto di uno studio preliminare, come la scala esterna, per verificare se fosse possibile restaurarli. Non lo sono. Quindi saranno tolti per essere sostituiti con altre serrande realizzate ad hoc con le caratteristiche delle precedenti. Ma quello sarà un altro lavoro con gara a parte.

Nel lotto di adesso rientrano invece la sistemazione di alcuni intonaci in stato di forte degrado all’interno del palazzo ed il risanamento degli spazi al primo piano adibiti ad archivio del giudice di pace e corpi di reato dove oggi imperano muffe e degrado. Il committente è il Ministero della Giustizia. Chi ha svolto tutto l’iter preparatorio su progetto e affidamento delle opere è il tribunale, inteso come presidente (Pezzuti), staff, e Rup, responsabile del procedimento (Nicito). A metterci i soldi è quindi il dicastero retto dal guardasigilli Marta Cartabia con uno specifico finanziamento: la cifra si aggira sui 150 mila euro. Dopo i lavori al tetto e alla Vela (eliminato il problema delle infiltrazioni) l’edificio pubblico di proprietà del Comune di Arezzo, vera cittadella giudiziaria, è dunque oggetto di ulteriori importanti azioni di manutenzione e riqualificazione. Sarà assegnato anche il cantiere per l’antincendio. Le imprese che potranno partecipare alla selezione per i lavori, devono essere iscritte al particolare registro che fa capo a Consip, la società per azioni del ministero dell’economia che funziona come centrale acquisti per la pubblica amministrazione.

