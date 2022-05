Arezzo, venti anni fa la chiusura della Lebole. Ultimo tentativo per progetto di rilancio nell'area dismessa

Luca Serafini 27 maggio 2022 a

Era venti anni fa di questi tempi. L’ultima primavera della Lebole. Il 12 aprile venne staccata la luce, il 30 giugno ci fu la triste riconsegna delle chiavi da parte del portiere. Chiuso. Già a gennaio Marzotto, la proprietà, aveva annunciato la fine dello stabilimento di Arezzo a sindacati, lavoratori e ad una città impotente di fronte a quella scelta. Durante le vacanze di Natale i magazzini erano stati svuotati, tutto deciso. La fine di un’industria. E di un’epoca.

Venti anni dopo sembra ieri. Perché lì nello stabilimento dove lavoravano migliaia di leboline con la spolverina non è successo niente. Dalla lira all’euro sono passati governi, sindaci, amministrazionio comunali. Nessuno è riuscito a dare un volto, un senso, un’identità a quel pezzo di Arezzo dove invece hanno spadroneggiato ladri, abusivi, disperati, perfino baby gang in cerca di fondali per girare video musicali trap.

La ferita sociale e occupazionale fu dolorosissima, altre ne seguirono nella manifattura. La ferita urbanistica e al decoro cittadino è lì sotto gli occhi di tutti, ogni giorno che passa. Il sindaco Luigi Lucherini (centrodestra) all’epoca voleva farci un Outlet e forse sarebbe stato meglio ma trovò la contrapposizione delle forti categorie dei commercianti. Occasione persa o pericolo sventato? Siamo ancora qui a discuterne. Poi si sono viste carte progettuali con torri e cubi destinati ad accogliere alberghi, negozi, grandi magazzini di alimentari, tecnologici, articoli sportivi, abbigliamento e chi più ne ha più ne metta. Risultato: zero. Nel frattempo il mondo è cambiato, certe operazioni immobiliari sono irrealizzabili, fuori dal mercato. La proprietà della superficie, gli imprenditori della carta, i pistoiesi Carrara, entrarono in campo per scongiurare l’arrivo degli stranieri dell’Outlet. Il pugno di mosche che hanno in mano, con pagamento di Ici, bonifiche e costi vari, forse un giorno si trasformerà in un pugno di diamanti. Ma ancora ci dobbiamo arrivare. Nonostante i tanti annunci a vuoto.

Il sindaco di oggi, Alessandro Ghinelli, che di Lucherini era assessore in quell’inizio anni Duemila, ora vuol dare la svolta all’area Lebole con una sua idea. Si dice che ci stia lavorando sodo. Che la chiave di volta sia stata trovata. L’impasse di Marco Carrara, volenteroso ma fin qui al palo, le mutate condizioni economiche del Paese e della città, impongono uno scatto in avanti. Basta con i centri commerciali ormai vintage. Serve qualcosa di nuovo, nuovissimo, che intercetti le dinamiche attuali per rendere Arezzo una città attrattiva per chi viene da fuori. Cosa? Il sindaco è blindato, tiene contatti, sviluppa ipotesi che, a dire di qualcuno, sarebbero a buon punto. Arrivare alla fine di questa legislatura senza aver risolto la pratica Lebole sarebbe una sconfitta storica per chi, al secondo mandato, si cimenta anche su questo tema. Gli incontri sarebbero ad alto livello, con interlocutori di spessore. Vedremo. Ultimo tentativo.

Intorno alla “cosa” che verrà realizzata nell’area Lebole, qualunque essa sia, armonizzata ad Arezzo Fiere e Congressi, c’è anche tutta una maxi progettazione di infrastrutture già realizzata. Un sistema di circolazione nuovo e adeguato a sostenere flussi maggiori di veicoli.

Intanto il calendario della storia ci ricorda che Arezzo venti anni fa esatti perdeva un pezzo di sé. La Lebole. Storia affascinante e straordinaria, raccontata da Claudio Repek nel libro “La confezione di un sogno”. Tutto cominciato da una donna, Caterina Bianchi, e dalla sua passione per le stoffe. Fine anni ‘50. Entrano in scena i figli, Mario e Giannetto, imprenditori capaci di dar corpo all’intuizione: abiti da uomo - l’uomo Lebole - realizzati con tecniche industriali. Donne che si emancipano, lavorano, faticano in fabbrica anziché sui campi, conquistano indipendenza e voce. Conquiste e sconfitte. Libertà e ritmi di lavoro. Arrivano ad essere 5.362 nel 1969. Poi il meccanismo accusa i primi problemi. Un certo modello industriale mostra lacune. Alla fine saranno solo 245 a sfilarsi la spolverina dopo aver visto di tutto: dalla P2 alle Partecipazioni statali, a Marzotto, allo stop nell’ultima primavera della Lebole. Venti anni fa.

