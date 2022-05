Arezzo, il marchio Lebole rimasto qui e vivo grazie ad Attilio che lo ricomprò: capi classici e da cerimonia

Luca Serafini 27 maggio 2022 a

a

a

Almeno il marchio è rimasto aretino. Svanita la fabbrica Lebole, il brand che imperversava nei caroselli anni Sessanta (“Ho un debole per l’uomo in Lebole”) fu comprato nel 2011 da Attilio Lebole, figlio di Giovanni, da Valentino che l’aveva a sua volta ricevuto da Marzotto. Fu un investimento non di poco conto tuttavia, a undici anni di distanza, Attilio Lebole dice: “Lo rifarei”.

Al marchio di famiglia corrisponde una linea di abiti classici, come nella tradizione, affiancata da una linea specifica per cerimonie: abiti da sposo. Attilio Lebole nel 1968 intraprese la sua attività imprenditoriale autonoma, con Textura, in una parte dei locali lasciati liberi dalla Lebole alla Chiassa per trasferirsi in via Ferraris.

Poi Textura si è spostata a Castiglion Fibocchi dove tuttora si trova. Attilio Lebole ha portato avanti attraverso i decenni la sua attività con equilibrio e costanza. Adesso presidente del consiglio di amministrazione è Ernest Lami, figlio della moglie di Attilio, cresciuto accanto a lui. Textura produce circa 50 mila capi all’anno nei vari brand: Caesar1935, City Time e Lebole. La realizzazione delle confezioni avviene in Romania, mentre in Italia di sviluppa tutto l’aspetto della commercializzazione, della logistica e amministrativo. Gli addetti che producono per Textura sono circa duecento all’Est mentre gli occupati in Italia sono 35.

Nella società di Textura, ora guidata dal giovane Ernest, vice presidente Anna Lebole, figurano oltre alla signora Maria, mamma di Attilio, anche Carla Giannotti Lebole, anziana moglie di Mario.

Intorno al marchio intramontabile, quindi, sono ricucite più generazioni di una famiglia che ha fatto la storia di Arezzo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.