Arezzo, scontro tra moto e auto a Pergine: muore giovane padre di due figli. Abitava a Ponticino

Un uomo di 39 anni è morto questa mattina in un incidente stradale in via Calamandrei a Pergine Valdarno. La vittima si chiamava Federico Fazzi e abitava a Ponticino nel comune di Laterina Pergine. In sella alla moto Suzuki, il 39enne era diretto verso Montevarchi e percorreva la strada regionale. La collisione è avvenuta con un'auto, un'Audi.

La Polizia Municipale sta svolgendo gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità della collisione. Per Federico Fazzi non c'è stato nulla da fare: nell'impatto ha riportato lesioni irreversibili. Lascia la moglie e due figli piccoli. L'incidente stradale si è verificato alle 7.30.

Il 39enne era diretto al lavoro. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di San Giustino. Raccolto esanime dai soccorritori e valutato in codice rosso, il centauro è stato trasportato all'ospedale della Gruccia dove è deceduto.

