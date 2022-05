Arezzo, slitta l'apertura del bar dentro il parco Giotto. Ecco quando aprirà

27 maggio 2022 a

Il bar tutto colorato, adesso lo è un po’ di meno. Dentro il parco Giotto, la struttura che doveva essere già aperta, è invece ricoperta e circondata dell’ erba alta. Per il momento resta chiusa: “Colpa di un problema burocratico”, sottolinea Corrado Menchetti che insieme alla cooperativa Koinè hanno sposato il progetto di dare vita a quel cubo di cemento che ricorda quello di Rubik, ma che in realtà si ispira alle composizioni cromatiche del pittore olandese Piet Mondrian. “Ma niente paura - continua Menchetti - il progetto andrà avanti. E’ stata solo spostata l’apertura che sarà per il marzo 2023. Non ci sono problemi di nessun genere se non alcuni cavilli burocratici che dobbiamo risolvere. Ma a marzo 2023 saremo pronti per accogliere tutti nel nuovo bar”. Intanto intorno alla struttura sta crescendo l’erba alta. Fatta notare anche sui social. “Ma quello è un problema del Comune - risponde Menchetti - perché la manutenzione spetta all’amministrazione”. E dunque in attesa che il Comune ci metta le mani e tagli l’erba che si trova intorno al futuro bar, la collaborazione tra Koinè e Menchetti va avanti. “La struttura è ancora incompleta - dice il direttore di Koinè, Paolo Peruzzi - Deve essere collocato il dehor ed è per questo che l’apertura è slittata. Ma non ci sono problemi, nel senso che apriremo l’anno prossimo. Di certo questa è un’operazione imprenditoriale che richiede tempo e anche soldi”. Tutto si è concretizzato ad aprile 2021, quando il bando del Comune per la struttura che si trova dentro al parco Giotto, è stato vinto dalla cooperativa Koinè. Ce l’avrà in gestione per quindici anni con diritto di prelazione per altri quindici anni. La struttura, una volta aperta, sarà un punto di riferimento per chi frequenta il parco Giotto. Non solo punto di ristoro, ma diventerà anche un centro dove organizzare eventi sportivi e ancora mostre e dibattiti. Ma, perché la città ne possa usufruire dovrà aspettare un altro anno. Taglio del nastro a marzo 2023 per ridare vita ad uno dei parchi cittadini più amati.

