Arezzo, Disney blocca export in Russia di prodotti con i suoi personaggi: conseguenze anche per Monnalisa (moda bambini)

Luca Serafini 28 maggio 2022 a

a

a

La Disney sospende l’uso dei suoi personaggi nei prodotti commerciali destinati alla Russia e anche Monnalisa subisce contraccolpi economici. Sì, la vendita di vestiti per bambine e bambini con l’immagine di Topolino, Paperino, Pluto e di tutta la banda dei cartoni animati, non è più consentita per decisione della major americana. Una decisione presa in seguito all’attacco di Mosca all’Ucraina e al protrarsi della guerra. E l’azienda aretina leader nel mondo per il <CF1402>childrenswear </CF>di qualità si è adeguata alla decisione, seppur con impatto negativo sul proprio business. “Sì, abbiamo bloccato le spedizioni di prodotti già pronti che recano le immagini della Disney utilizzate dietro licenza di produzione”, conferma Piero Iacomoni, patron di Monnalisa e fondatore nel 1968 insieme alla moglie Barbara Bertocci. Si tratta di migliaia di vestiti e scarpe per la prossima stagione invernale che dunque restano nella sede aretina di via Madame Curie. Un danno non di poco conto. “La merce che avevamo già consegnato in precedenza alla catena distributiva della Russia” prosegue Iacomoni “resterà nei negozi russi, anche se è stata tolta dalle vetrine.” L’azienda quindi non riporterà in Italia i vestitini con i personaggi della Disney: rimarranno nei magazzini dei punti vendita in attesa di tempi migliori. Il conflitto in corso viene dunque pagato a caro prezzo con uno stallo importante sul mercato russo. La fetta di export di Monnalisa verso il Paese di Putin non raggiungerebbe il dieci per cento, è vero, tuttavia lo stop rappresenta una imprevista contrazione delle vendite. Da unire, poi, ai 25 mila capi fermi che erano diretti in Ucraina. Anche questi parcheggiati ad Arezzo. Per il colosso della moda per bambini, che esporta in 60 Paesi, c’è da adeguarsi e da portare pazienza. Le spalle sono larghe, tuttavia la questione è oggetto di attente analisi dal punto di vista logistico e del diritto commerciale per mettere a fuoco i margini di manovra possibili. La linea rigida intrapresa da Disney discende dalla ferma condanna dell’invasione dell’Ucraina e anche altri marchi e aziende hanno fatto altrettanto: Netflix ed Amazon ad esempio. Rapporti con la Russia interrotti. Monnalisa - eccellenza aretina e nazionale, quotata in Borsa - condivide la sofferenza del popolo ucraino ed è per storia, cultura e sensibilità dalla parte dei più piccoli con tante iniziative di solidarietà portate avanti dalla fondazione. Però il perdurare della guerra rischia di diventare pesante. Come se non bastassero - problema comune a tutte le imprese - gli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia. Ma Piero Iacomoni è uno che pensa sempre positivo. “Passerà”. Intanto, per non incorrere in problemi, Monnalisa ha fermato i suoi deliziosi abiti con la banda Disney. “E per sicurezza” aggiunge il patron “ferme anche le spedizioni con i capi che recano immagini della Warner Bros”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.