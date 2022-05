Arezzo, nuova truffa del falso avvocato Menarini: imprenditore raggirato per oltre un milione. Agiva così

Luca Serafini 28 maggio 2022 a

L’“avvocato Menarini” non finisce mai di stupire. Dopo l’imbroglio ai gestori del bar di Arezzo - “vi faccio comprare da un cinese e per voi sarà un affare” - ora gli viene attribuita un’altra truffa: un milione e mezzo circa più sette orologi di super lusso spillati ad un imprenditore con l’illusione di facili guadagni attraverso investimenti finanziari. Ha 55 anni, è di Sinalunga, risiede ad Arezzo e da tempo secondo gli inquirenti confeziona raggiri: Roberto Meocci si farebbe largo con il nome di Riccardo Menarini vantando l’inesistente parentela con la famiglia del colosso farmaceutico. Niente di più falso ma qualcuno ci casca. In questo caso, reso noto dalla Guardia di Finanza, nei guai ci sono anche la compagna, la suocera e l’autista. Il pollo da spennare è un imprenditore della Lombardia. Sarebbe stato agganciato in un lussuoso albergo di Milano. Presentandosi con Bentley, Rolls Royce e altre auto da favola, l’avvocato Menarini, cioè Roberto Meocci, elegante e forbito, è riuscito a proporsi come la persona giusta per mettere a frutto gli investimenti. L’imprenditore infatti aveva necessità di risollevarsi economicamente ed ha abboccato alla proposta che sembrava credibile. La relazione d’affari è andata avanti da novembre 2019 a marzo 2021 e secondo la ricostruzione del Gruppo di Arezzo delle Fiamme gialle, è consistita in una serie di bonifici e assegni versati da parte dell’imprenditore che, alla fine del salmo, non ha ottenuto un bel nulla. Consegnava le sue risorse attratto dalla prospettiva di ricchi frutti non gli è rimasto altro che denunciare la fregatura. La ricostruzione degli inquirenti dice che oltre al milione e mezzo circa di soldi, l’uomo ha consegnato 6 Rolex e un orologio Cartier da sei/ottomila euro ciascuno. Oltre all’”avvocato Menarini” sono indagati la sua compagna, 47 anni, residente ad Arezzo, presentata come esperta nel settore finanziario, bancario e assicurativo nonché ritenuta cassiera del sodalizio. Ciò che riceveva, dicono i finanzieri, “lo usava per spese personali o lo trasferiva in maniera repentina su rapporti bancari riconducibili ai propri familiari e alle sue società”. Indagata anche sua madre, 63 anni di Roma, che sarebbe risultata destinataria, appunto, del profitto dell’illecita attività per riciclarlo. Indagato, infine, l’autista dell’“avvocato Menarini”, un 65enne di Prato, factotum e stretto collaboratore. La posizione del 55enne, che si spacciava per avvocato specializzato in diritto finanziario ma anche imprenditore farmaceutico, è la più grave: ritenuto dominus del sistema fraudolento, capace di ideare, realizzare e dirigere gli altri. I reati ipotizzati vanno dalla truffa al riciclaggio, all’autoriciclaggio, dalla sostituzione di persona alla appropriazione indebita. L’indagine è stata diretta dalla Procura della repubblica di Arezzo. A carico dell’uomo è aperto anche il procedimento per aver spillato mesi fa 40 mila euro ai titolari di un notissimo locale di Arezzo,oltre ad un Rolex Submariner. Prometteva loro la vendita del bar a compratori cinesi. Al vaglio anche altre vicende poco chiare. Meocci è difeso dagli avvocati Francesco Cherubini e Fabio Andreucci. Già colpito da una misura cautelare blanda, la sua posizione sembra complicarsi con il nuovo capitolo.



