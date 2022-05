Lavoro Apple, Med Store assume nel nuovo negozio all'Outlet Valdichiana Village. Ecco il personale che cerca

29 maggio 2022 a

Med Store sbarca nell'Outlet Valdichiana Village, a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, e assume personale. E' ormai imminente l'apertura di un punto commerciale del gruppo rivenditore dei prodotti Apple, leader del settore con numerosi negozi Premium Reseller e Point affiliati. I locali scelti nel prestigioso centro Outlet Valdichiana Village hanno già le vetrine tappezzate e l'apertura sembra essere ormai imminente. Il gruppo, nato nel 1982 a Macerata dal genio imprenditoriale di Sandro Parcaroli, che come rivenditore ufficiale fu uno dei primi a portare i prodotti Apple in Italia, quindi assume il personale che dovrà gestire lo store. Per ora sono cinque le figure cercate: quattro addetti alle vendite e uno store leader.

I quattro addetti alle vendite saranno assunti con contratti full time. L'azienda cerca ragazzi/e "solari, motivati, competenti, in grado di gestire lo stress e il pubblico, con ottime capacità di creare empatia e lavorare in squadra. I candidati ideali devono avere ottime capacità relazionali e maturato una conoscenza approfondita dell'ecosistema Apple, sia sui prodotti che sui sistemi operativi, oltre a una forte passione per l'elettronica di consumo in genere".

Full time anche il contratto per lo store leader. In questo caso il candidato prescelto sarà il responsabile del punto vendita in Valdichiana "si occuperà del coordinamento delle risorse, della gestione del negozio, dell'esposizione della merce, della vendita e dell'assistenza al cliente in generale. Il/la candidato/a ideale deve aver maturato esperienza in analoga mansione, possedere capacità organizzative, forte leadership, ottime doti di problem solving e orientamento al risultato. Lo store leader ideale deve avere inoltre un'ottima propensione al lavoro di squadra e al coinvolgimento del team di lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali". Dunque Med Store cerca personale competente e motivato. Il gruppo cerca personale anche per punti vendita in altre zone d'Italia. Clicca qui per consultare gli annunci ufficiali dell'azienda.

