Arezzo, si schianta con la moto: pilota muore sul colpo. Claudio Fioravanti aveva 53 anni

Davide Gambacci 30 maggio 2022 a

a

a

Perde il controllo della moto e finisce fuori strada a velocità sostenuta: è morto praticamente sul colpo Claudio Fioravanti, 53enne pilota esperto residente nel comune di Pelago, in provincia di Firenze. Dramma nel pomeriggio di domenica 29 maggio alla cronoscalata motociclistica dello Spino a Pieve Santo Stefano, (Arezzo) gara valevole per il campionato italiano ed europeo velocità in salita. Già al mattino si era verificato un altro incidente che aveva visto coinvolto un pilota di 36 anni residente a Rieti, trasferito poi al Policlinico Le Scotte di Siena col Pegaso.

Arezzo, scontro tra moto e auto a Pergine: muore giovane padre di due figli. Abitava a Ponticino

Intorno alle 15, durante la prima salita di gara, Fioravanti che in prova aveva staccato il terzo tempo con la sua Ducati 1.000 4T, è uscito di strada nella curva compresa fra i tornanti del "Curvone" e dell'Acquedotto, a nemmeno un chilometro dalla partenza. Il concorrente, in gara col numero 808, è morto sul colpo, non rispondendo alle sollecitazioni dei rianimatori; il decesso è avvenuto a causa dei molteplici traumi riportati, nonostante la celerità nei soccorsi da parte dell'ambulanza della Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano, mentre inutile si è rivelato purtroppo il ritorno del Pegaso. Fioravanti era un pilota esperto, abbastanza noto nel mondo delle cronoscalate e nel 2018 aveva vinto la categoria proprio a Pieve Santo Stefano.

Arezzo, operaio morto folgorato sul lavoro mentre posava pali della linea elettrica: condannato il collega

Era in sella alla Ducati 1.000 4T quando si è letteralmente schiantato, prima finendo in fossetta e poi contro la parete di terra a oltre 100 chilometri orari: si trattava di una moto appartenente alle storiche, nonostante avesse tutte le sicurezze dei mezzi moderni. Tra il “Curvone” e l’Acquedotto, questo il nome delle due curve che distano circa 500 metri, la 208 del Passo dello Spino presenta una leggera flessione sulla destra: l'incidente si è verificato proprio in quel punto con la moto di Fioravanti che è praticamente andata dritta. La gara è stata immediatamente sospesa per prestare le cure, poi successivamente annullata: ai box, ad attendere Claudio Fioravanti, oltre ai compagni del Motoclub Sparks di Reggello anche il figlio e la moglie che ha accusato un malore appresa la notizia ed è stata subito trasferita con un’ambulanza all’ospedale della Valtiberina. Restano da comprendere con esattezza le cause dell’incidente mortale: nulla è da escludere, sia l’errore umano che un possibile guasto meccanico della moto; aspetto appurato, invece, il fatto che in quel momento l’asfalto era asciutto.

Muore sotto il trattore, tragedia a Sansepolcro: l'uomo aveva 70 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.