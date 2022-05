Arezzo, spara ai piccioni dal balcone. E' successo in pieno centro

30 maggio 2022 a

a

a

Nella tarda mattina di venerdì 27 maggio, alla linea di emergenza del 112 arrivava la segnalazione di alcuni spari nel centro cittadino di Arezzo.In particolare, la richiedente aveva notato un uomo che dal terrazzo di un condominio nei pressi dell’anfiteatro, imbracciando un fucile ad aria compressa, stava sparando diversi colpi a dei piccioni, uno dei quali veniva effettivamente colpito da un colpo al petto e veniva ritrovato in fin di vita dalla donna che aveva richiesto l’intervento che immediatamente provvedeva a soccorrere il volatile e ad avvertire la Polizia di Stato. Arrivate sul posto, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo identificavano l’uomo che aveva compiuto il gesto e dopo ulteriori accertamenti e il sequestro dell’arma con cui aveva sparato i colpi, lo deferivano in stato di libertà per il reato di maltrattamenti di animali.

