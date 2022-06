Lite di coppia finisce nel sangue: uomo di 40 anni e donna di 35 riportano ferite da taglio, lui in codice rosso

02 giugno 2022 a

Lite di coppia finisce nel sangue. E' successo a San Giovanni Valdarno intorno alle 21:30 di mercoledì 1 giugno. I soccorritori sono intervenuti in via Spartaco Lavagnini dove i due si sono affrontati con un'arma bianca. Accertamenti dei carabinieri in corso sulla vicenda.

L'uomo, 40 anni, è stato trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso per una ferita alla regione epigastrica. La donna, 35 anni, ha riportato lesioni da taglio alla mano e all'avambraccio ed è stata trasportata all'ospedale della Gruccia. E' stata valutata in codice giallo.

Sul posto sono intervenute ambulanza Blsd della Misericordia San Giovanni Valdarno, Ambulanza Blsd della Misericordia di Cavriglia, Automedica del Valdarno.



Le indagini sono in corso per fare piena luce sulle origini del dissidio tra i due, di origini straniere, e sulla dinamica del grave fatto in ambito domestico.

