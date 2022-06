Arezzo, uomo muore schiacciato dalla ruota del trattore che si muove mentre lo sta riparando

03 giugno 2022 a

Tragedia a Capolona in un terreno agricolo nel primo pomeriggio di ieri. Un uomo di 76 anni ha perso la vita schiacciato dalla ruota posteriore del trattore. Quando sono intervenuti i soccorritori in località Vezza, non c’era più nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Subbiano, intervenuti per gli accertamenti, il 76enne stava operando a terra sulla parte meccanica del mezzo agricolo forse per risolvere qualche problema di funzionamento. Improvvisamente il pesante trattore si è mosso, forse perché l’uomo impegnato nella manutenzione ha inavvertitamente azionato la frizione: il mezzo a quel punto si è messo in movimento, essendo la marcia inserita. Il malcapitato si trovava tra le due ruote e l’impatto di quella grossa posteriore con il corpo è risultato fatale. Traumi irreversibili agli organi vitali che hanno provocato il decesso. Erano le 14.15 quando i soccorritori sono intervenuti nella località del comune di Capolona dopo la disperata richiesta di aiuto dei familiari che si sono accorti della disgrazia. Ha raggiunto Vezza l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano con l’equipaggio sanitario. Sul posto i vigili del fuoco e i militari della stazione di Subbiano, competenti per territorio.

