Arezzo, ruba cassa di birra a trasportatore che scarica in piazza Guido Monaco ma abbandona la refurtiva e scappa

Trasportatore di bibite scarica merce in piazza Guido Monaco per rifornire un locale e viene derubato di una cassa di birra. E' successo ad Arezzo venerdì mattina e il singolare furto non è andato a buon fine per il rapido intervento della pattuglia dei carabinieri. Dopo la tempestiva segnalazione del trasportatore di bibite, che si è accorto dell'ammanco, sul posto è arrivato personale del Radiomobile della Compagna Carabinieri di Arezzo. La cassa di birra asportata è stata ritrovata su una panchina nei pressi: l'autore del furto, visto l'arrivo della pattuglia, ha desistito dal portare a termine l'azione ed ha abbandonato la refurtiva.

