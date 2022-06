Arezzo, le tv locali migrano nel nuovo digitale: numeri di canale e strategie. Tevere Tv sul web, Linea Uno stop

Luca Serafini 05 giugno 2022 a

Le tv aretine migrano verso il nuovo digitale terrestre. Numeri di canale che cambiano, strategie che si evolvono. E telespettatori alle prese con l’ulteriore sintonizzazione. E’ scattato il 3 giugno lo switch off, tuttora in corso, che ridisegna la mappa delle emittenti sul territorio provinciale con alcune mutazioni rispetto a quanto eravamo abituati. Cominciamo con Teletruria, che passa dal canale 10 al 16 del telecomando ed estende il suo raggio di azione su tutto il territorio della Toscana. Un investimento importante, raddoppiato rispetto a prima (appannaggio del fornitore di rete Ei Towers) e che dal prossimo mese vedrà la storica televisione aretina occupare il canale 88 in Umbria. Di proprietà della famiglia Butali, con direttore Luca Caneschi, la tivù di Ceciliano ha 14 dipendenti e uno staff di 30 unità. Quanto a 102 Tv, di Subbiano, agganciata a Teletruria, avrà collocazione nell’On Demand. Con il cosiddetto “refarming” relativo al DVB T2, Arezzo Tv passa dal vecchio canale 214 all’81, a fronte di un investimento economico e tecnico che allarga il campo di operatività dell’emittente di cui è direttore Greta Settimelli anche alla provincia di Siena. Otto le persone che lavorano per Arezzo Tv.

La nuova sistemazione delle tv sul telecomando va in ordine di grandezza in base alla graduatoria stilata a suo tempo dal Ministero dello . In Toscana al primo posto c’è RTV 38 che passa dal canale 15 al 10. In Valdarno, Tv1 ha fatto la scelta di diventare operatore di rete. Il gruppo televisivo nato nel 1986 opera tra Arezzo, Firenze e Siena con nove canali. Tornando ad Arezzo, Tele San Domenico, emittente comunitaria di proprietà della Curia, ha portato a compimento il balzo programmato con la nuova dimensione regionale. Rimane al canale 85. Chi si trova in una fase di limbo è Linea Uno, emittente della Valdichiana con sede a Castiglion Fiorentino. Un groviglio di questioni normative e il mancato accordo con l’operatore di rete Tv1 ha creato problemi alla televisione della Valdichiana che, stando così le cose, è tagliata fuori dal nuovo digitale. Non ha il canale nella nuova assegnazione ma sarebbero in corso attività anche di natura legale per poter continuare ad occupare il tradizionale spazio. Situazione in progress ma intanto tv spenta.

Ha fatto invece una scelta di campo diversa Tevere Tv, emittente della Valtiberina con sede a Sansepolcro che fa capo ad Aboca. TTV è uscita dal digitale terrestre per impegnarsi sul web con un sito che offre tv digitale come player tv e una sezione di notizie scritte, TTV Post, in seguito alla aggregazione di Tevere Post. Organico di quattro persone per l’emittente che ha come direttore Cristina Crisci e si rivolge al versante toscano e umbro della Valtiberina, in primis, con sguardo attento ad Arezzo e Perugia.

Tornando alle televisioni tradizionali, è previsto a partire dal gennaio 2023 lo step dell’innalzamento qualitativo del segnale: il passaggio alla tecnologia HD ad alta definizione.

