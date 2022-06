Giostra del Saracino: dal 9 giugno scatta la caccia al biglietto. Come fare

Francesca Muzzi 07 giugno 2022 a

Scatta domani, giovedì 9 giugno, la corsa ai biglietti del Saracino per l’edizione in notturna di sabato 18 giugno. La modalità è quella utilizzata già lo scorso anno. Vale a dire una prenotazione on line per le prime duecento persone e poi da lunedì la vendita dei tagliandi rimasti. Ma andiamo con ordine. Si chiama Click Giostra Day e domani scatterà dalle 15 alle 18. Un form che permetterà di registrarsi per prenotare i propri tagliandi. Ogni utente potrà richiedere al massimo 4 biglietti. <TB>

A questo punto verrà generato un elenco di 200 utenti di cui 150 riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di compilazione del form, entro la mattina di venerdì 10 giugno una mail con indicato giorno e ora di presentazione al botteghinoper ritirare i biglietti. I rimanenti 50, saranno considerati riserve e saranno eventualmente contattati telefonicamente domenica 12 giugno tra le 10 e le 13 per fissare un appuntamento per il ritiro nel pomeriggio dello stesso giorno.

Le convocazioni saranno rigorosamente in ordine cronologico a seconda dell’arrivo della richiesa. Nella mail di convocazione verrà evidenziato il giorno, che potrà essere scelto dall’utente in fase di compilazione del form, e l'orario per l’acquisto fisico del biglietto che comunque avverrà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno dalle 9 alle 19. L’acquisto avverrà presso i locali del percorso espositivo “I Colori della Giostra”, in Piazza della Libertà. Sarà possibile delegare la presenza al botteghino: il delegato dovrà essere in possesso della mail (copia stampata o mail inoltrata su dispositivo mobile) e del documento di identità del delegante (o copia o foto dello stesso). Ogni utente potrà acquistare quattro biglietti scegliendo, in fase di acquisto, i posti disponibili nella mappa. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 9 di lunedì 13 giugno sarà attivata la vendita libera online sia per la Giostra del Saracino, sia per la Prova Generale. Dalla stessa giornata di lunedì 13 giugno sarà possibile acquistare i biglietti anche in presenza presso la biglietteria del percorso espositivo “I Colori della Giostra” ogni giorno con orario 9–19 e con estensione fino alle 22 nelle giornate di giovedì 16 giugno e sabato 18 giugno. Prezzi invariati rispetto alle Giostre precedenti e le tribune, da quest’anno avranno il nome delle aziende che le sponsorizzano: Chimet (tribuna A), Orchidea Preziosi (tribuna B) e Chimera Gold (tribuna C). I biglietti in prelazione sono circa 600. I restanti biglietti - alcuni di questi saranno dati ai quartieri - saranno come detto messi in vendita da lunedì. E’ dunque partita la macchina organizzativa per la Giostra che venerdì conoscerà anche la Lancia d’oro che sarà presentata in Comune e sabato l’estrazione delle carriere.

