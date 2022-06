Arezzo, va in overdose al Pionta: salvato e segnalato. Donna dà in escandescenze alla Cadorna e lancia oggetti

15 giugno 2022 a

Giornata movimentata ad Arezzo tra il Pionta e il parcheggio Cadorna. Martedì 14 giugno i carabinieri sono intervenuti per due episodi: una overdose nel parco cittadino e una situazione di tensione nel centro cittadino. Primo episodio nel pomeriggio al Pionta dove un uomo, dopo aver assunto sostanza stupefacente, si è sentito male. Una volta soccorso dal personale sanitario si è ripreso. I militari dell'Arma intervenuti sul posto lo hanno segnalato per uso personale di droga. Con lui è stata controllata una donna pregiudicata: è stata denunciata perché destinataria di un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo.

Secondo episodio in serata, quando i carabinieri del Radiomobile della Compagnia sono intervenuti al parcheggio Cadorna. Una donna straniera era in agitazione psicomotoria e lanciava oggetti contro le auto, urlando frasi senza senso. I militari giunti sul posto hanno provveduto a calmarla e a farla visitare da personale medico prima che la situazione potesse degenerare.

