E' morto a 90 anni padre Flavio Roberto Carraro, vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro dal 1996 al 1998

E’ morto Padre Flavio Roberto Carraro. Fu nominato da Papa Giovanni Paolo II vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro l’8 giugno 1996 e ricevette l’ordinazione episcopale il 7 agosto, rimase in carica fino al 25 luglio 1998. Fu successore di Giovanni D’Ascenzi e dopo un periodo breve ma intenso lasciò il posto a Gualtiero Bassetti.

Dopo Arezzo è stato vescovo di Verona per dieci anni. Era nato a Sandon di Fossò, nella città metropolitana di Venezia e nella diocesi di Padova, il 3 febbraio 1932. Entrato nel Noviziato dell’Ordine della Provincia Cappuccina di Venezia nel 1948 emise professione perpetua nel 1953, ordinato sacerdote il 16 marzo 1957. Dal 1982 al 1994 è stato ministro generale dei Cappuccini.

Lo scorso 3 febbraio, in occasione del suo 90° compleanno, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti ha scritto: Il nostro carissimo Padre Flavio Roberto Carraro compie 90 anni. Un traguardo invidiabile, se non fosse insidiato da una seria infermità che gli impedisce di essere, con la vivacità dei suoi rapporti, presente agli interlocutori. Vive ad oggi nel convento dei Cappuccini a Conegliano Veneto, custodito e venerato davvero come un Padre dai frati che un tempo lo ebbero anche come generale. In questa ricorrenza genetliaca, Verona sente il bisogno e il dovere di pregare per lui, come atto di filiale riconoscenza per tutto il bene che in nove anni di permanenza come Vescovo ha fatto a Verona, quella religiosa e anche quella civile. Lo ricordiamo tutti con affetto come un Vescovo carico di umanità e di senso di genuina e profonda fede. Caro Padre Flavio, dopo oltre 14 anni da quando ha lasciato la sede di Verona, abita ancora nei nostri cuori! Grazie del bene che ci ha voluto e che ci ha fatto!

La notizia ha suscitato commozione nella Chiesa aretina e tra i fedeli. Molti ricordano il vescovo Carraro per la grande vicinanza alla gente. La Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro è guidata dal 2009 dal vescovo Riccardo Fontana che avendo compiuto 75 anni va a riposo e si attende la nomina da parte di Papa Francesco del suo successore.

