Arezzo, albero cade sulla linea elettrica e prende fuoco: intervento di pompieri ed Enel

Albero cade sulla linea elettrica e si incendia. E' successo in provincia di Arezzo a Pieve a Presciano. I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Montevarchi, con cinque uomini e due mezzi sono intervenuti sul posto nella tarda serata. Interessata dalle fiamme la linea della media tensione. L'incendio si è propagato alla vegetazione sottostante.

Sul posto al lavoro la squadra di pronto intervento dell'ENEL per la messa in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento e per il successivo ripristino della linea elettrica.



