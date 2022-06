Giostra del Saracino, quartiere per quartiere tutti i nomi dei figuranti

Alessandro Bindi 18 giugno 2022 a

Porta del Foro, Porta Crucifera, Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea. È questo l'ordine con il quale scenderanno sulla lizza, questa sera, i quartieri per la 141esima edizione della Giostra del Saracino. Alle ore 21,30 il quinto colpo di mortaio annuncerà che è arrivata l'ora di entrare in piazza Grande. Il cancello di Borgunto sarà aperto e, a passo cadenzato, caleranno i quartieri con in testa la loro mascotte. Al paggetto, seguiranno i vessilliferi, i tamburini, le chiarine, gli armigeri, i balestrieri, i palafrenieri e i cavalieri di casata, insieme a tutte le rappresentative pronte a sostenere i giostratori cui spetterà il compito di difendere i colori del proprio quartiere e di vincere la sfida al buratto per aggiudicarsi la lancia d'oro dedicata ai 150 anni dell'Istituto Thevenin. Sarà una turbinio di emozioni che raggiungerà il culmine quando al termine delle carriere sulla lizza in terra battuta si uniranno le lacrime di gioia o di sconfitta. Ecco quindi tutti i protagonisti che stasera scenderanno in piazza.

QUARTIERE DI Porta

del Foro

Rettore: Felici Roberto;

Capitano: Casini Lorenzo;

Giostratori: Parsi Davide, Rossi Francesco;

Paggetto: Innocenti Filippo;

Tamburini: Checcacci Adriano, Grassi Gianmarco, Innocenti Jacopo, Dragoni Alessandro;

Chiarine: Casini Saida, Cantaloni Martina;

Dame: Butti Viola, De Paola Martina, Gnassi Eleonora, Capponi Elisa;

Paggi: Pampena Giuseppe, Lamkhantar Llosof, De Paola Antonio, Lepri Paolo;

Vessillo: Andrea Croci Andrea (Emblema), Pinelli Andrea (Santo), Giusti Gabriele, Astrologhi Luca;

Palafreniere Capitano: Galli Amerigo; Cavalieri di Casata: Vitellozzi Matteo, Parsi Elia, Banelli Enrico, Nocentini Dante;

Palafrenieri di Casata: Veneri Matteo, Martini Riccardo, Caneschi Giacomo, Carboni Gabriele; Palafrenieri giostratori: Parroncelli Daniele, Rossi Francesco;

Maestro d’Arme: Giusti Diego;

Balestrieri: Scaletti Leonardo, Perrino Giacomo, Zacchei Giovanni, Cedro Filippo, Terzani Matteo, Valenti Michele, Cerofolini Nicola, Bonarini Filippo, Bonarini Jacopo, Vitellozzi Manuel, Barbini Andrea, Cetica Achille;

Armigeri: Capecchi Samuele, Butti Leonardo, Gialli Andrea, Mariotti Giovanni, Nencetti Matteo, Cuccoli Elia, Giani Matteo, Antonini Alessandro, Benigni Niccolo’, Tralci Giulio, Cantaloni Matteo, Magnani Riccardo;

Aiuto Regista: Severi Tommaso;

Lucchi: Angioli Alessandro, Pelliccia Luca, Severi Daniele, Voltarelli Riccardo, Grassi Carlotta;

Addetti ai Cavalli: Giusti Enrico, Rondinini Marco, Polverini Andrea, Martini Adriano, Frulio Maurizio, Parsi Alessio;

Addetto al Buratto: Butti Mauro.

QUARTIERE DI Porta Crucifera

Rettore: Andrea Fazzuoli;

Capitano: Alberto Branchi;

Giostratori: Adalberto Rauco, Lorenzo Vanneschi;

Paggetto: Noemi Cappanni;

Tamburini: Niccolò Capaccioli Alessandro Branchi;

Niccolò Bichi Andrea Municchi;

Chiarine: Nicola Stocchi, Gabriele Cappanni;

Dame: Laura Ghezzi (Bacci), Cinzia Branchi (Bostoli), Camilla Scapecchi (Brandaglia), Matilde Fardelli (Pescioni);

Paggi: Marco Picinotti (Bacci), Andrea Ducci (Bostoli), Tommaso Cecci (Brandaglia), Leonardo Pastorini (Pescioni);

Vessilliferi: Alberto Arrigucci, David Sassoli, Riccardo Pastorini, Leonardo Bollori;

Cavalieri di Casata: Filippo Vannozzi (Bacci), Marco Mencaroni (Bostoli), Federico Testi (Brandaglia), Moreno Ciolfi (Pescioni);

Palafrenieri di Casata: Matteo Picchioni (Bacci), Mirko Tursi (Bostoli), Niccolò Marchi (Brandaglia), Giorgio Moretti (Pescioni);

Palafreniere capitano: Gabriele Mori;

Palafrenieri giostratori: Giacomo Salvati, Marco Sisi;

Maestro d’Arme: Niccolò Giustini;

Balestrieri: Riccardo Ginestroni, Matteo Bacci, Emanuele Fosca, Lorenzo Becucci, Macris Giuseppe Catalano, Claudio Seria, Filippo Poggini, Tommaso Stopponi, Gabriele Mori, Maurizio Sbragi, Andrea Lodovichi, Stefano Brandini Dini;

Armigeri: Rocco Maria Bonaiuti, Andrea Innocenti, Fabrizio Fratini, Patrizio Pommella, Giacomo Biliotti, Matteo Apparente, Antonio Rauti, Francesco Rauti, Federico Dragoni, Francesco Dragoni, Dimitri Arrigucci, Lapo Peruzzi;

Aiuto Regista: Federico Secchi;

Lucchi Piazza: Marco Nappini, Roberto Bacci, Francesco Nocentini, Mario Francoia, Luca Aritti;

Lucchi Logge: Gianmaria Nocetti, Alessio Pellegrini, Niccolò Cherici Mascagni, Gianluca Duranti, Maurizio Fazzuoli, Maurizio Sepiacci;

Lucco al buratto: Jacopo Francoia;

Veterinario: Riccardo Rinnovati.

QUARTIERE di Porta Santo Spirito

Rettore: Gori Ezio;

Capitano: Geppetti Marco;

Giostratori: Elia Cicerchia, Gianmaria Scortecci;

Paggetto: Vichi Vittoria;

Tamburini: Rossi Gianmarco, Scaletti Gabriele, Scaletti Giuseppe, Tavanti Giulio;

Chiarine: Turchi Roberto, Vichi Alessandro;

Dame: Chierici Elisa, Garofalo Vincenza, Roghi Benedetta, Vasai Costanza;

Paggi: Casini Francesco, Fratini Amedeo, Gambacorta Leonardo, Saputo Giuseppe;

Vessilliferi: Fabbroni Leonardo, Finocchi Jacopo, Fratini Gabriele, Materazzi Claudio;

Cavalieri di Casata: Bennati Gabriele, Gianpaolo Ferranti, Marzia Antonio, Mattesini Daniele;

Palafrenieri: Donati Alessio, Gallorini Cristian, Menchetti Marco, Neri Mirko, Pineschi Niccolò, Betti Andrea, Narducci Gabriele;

Maestro d’Arme: Meoni Riccardo;

Balestrieri: Benelli Marco, Bianchi Gianmaria, Casini Federico, Graziano Edoardo, Marraccini Matteo, Neri Giorgio, Parati Sauro, Pelosi Lorenzo, Petruccioli Samuele, Rossi David, Scaccioni Samuele, Vannutelli Stefano;

Armigeri: Brocchi Filippo, Cedro Matteo, Faralli Andrea, Gallorini Andrea, Lucci Leonardo, Lucci Lorenzo, Lucci Luca, Magi Riccardo, Paggetti Nicola, Polendoni Enrico, Rosati Daniele, Santini Riccardo;

Aiuto Regista: Zampoli Simone;

Lucchi Piazza: Cucciniello Roberto, Magi Giacomo, Mattesini Andrea, Niccolini Fabio, Salvadori Marco;

Lucchi Logge: Amorosi Alberto, Barberini Fabio, Carnesciali Alberto, Ciardi Francesco, Pelosi Stefano, Pino Niccolò;

Lucco Buratto: Moretti Fortunato.

QUARTIERE di Porta Sant'Andrea

Rettore: Carboni Maurizio;

Capitano: Gavagni Andrea;

Giostratori: Tommaso Marmorini, Saverio Montini;

Paggetto: Carboni Pietro;

Dame: Stocchi Arianna, Rapini Federica, Guerri Gaia, Milesi Francesca;

Paggi: Mattesini Matteo, Terrazzi Francesco, Papini Tommaso, Arcangioli Andrea; Chiarine: Canocchi Erica, Catone Riccardo;

Tamburini: Magi Matteo, Nocentini Carlo Alberto, Concialdi Daniele, Vedovini Lorenzo;

Vessilli: Focardi Tommaso, Cornelli Fabio, Nocentini Emanuele, Bargigli Marco;

Cavalieri di casata: Romani Riccardo, Verni Elia, Marri Francesco, Testi Luca;

Palafrenieri di casata: Ammirati Domenico, Ricci Tommaso, Pasquini Filippo, Pasquini Leonardo; Palafrenieri giostratori: Carboni Roberto, Segoni Matteo;

Palafreniere capitano: Caneschi Jacopo;

Maestro D’armi: Guerri Claudio;

Balestrieri: Bollori Luca, Testi Lorenzo, Gemmi David, Ghiandai Francesco, Fardelli Luca, Testi Daniele, Toscanini Giacomo, Papa Francesco, Papa Massimiliano, Bichi Lorenzo, Malvestiti Edoardo, Mangani Alessandro;

Armigeri: Cecchi Francesco, Cappelletti Rino, Faltoni Andrea, Romagnoli Francesco, De Antoniis Duccio, Bonacci Francesco, Cipriani Daniele, Municchi Riccardo, La Pietra Serafino, Battistoni Thomas, Burroni Gabriele, Guidelli Raffaele;

Aiuto Regista: Gamurrini Maria Chiara;

Lucchi ai Cavalli: Formelli Manuele, Bidini Francesco, Toti Pietro, Parroncelli Samuele, Ceccherini Luca, Pagnotta Alessandro;

Lucchi piazza: Bove Gianluca, Mazzi Aldo, Bichi Luca, Torzoni Francesco, Fiorucci Federico;

Lucco Buratto: Gabutti Caterina.

Giostratori di riserva: Bruni Matteo, Tavanti Leonardo; Veterinario di Quartiere: Paolo Cevese.



