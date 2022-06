Carnevale di Foiano, il cantiere Bombolo ha vinto l'edizione 2022 della sfida tra carri di cartapesta

19 giugno 2022 a

a

a

Il cantiere Bombolo ha vinto l'edizione 2022 del Carnevale di Foiano, il più antico d'Italia giunto all'edizione numero 483. Il verdetto è arrivato in tarda serata nella giornata conclusiva della manifestazione che in via eccezionale quest'anno si è svolta in giugno. La classifica dei carri in base ai voti espressi dalla giuria è la seguente: Bombolo (18 punti), Rustici (12 punti), Nottambuli (10 punti), Azzurri (punti 4).

Grande gioia nel sodalizio del presidente Francesco Capecchi. Il carro presentato da Bombolo, uno dei quattro giganti di cartapesta, portava il titolo di "Confronto con l’ombra" e interpretava il viaggio interiore di ogni persona nel labirinto dove "non ci si perde ma si ci trova": l'uomo come intrappolato in un labirinto che alla fine avrà un Minotauro da sconfiggere. In questo caso lo specchio e il riflesso della realtà, quindi se stessi. Sfidare il Minotauro per guardare al futuro quindi.

La sfilata dei carri allegorici per le vie della cittadina di Foiano della Chiana, tra due ali di folla, ha caratterizzato la calda domenica che ha visto il tradizionale rogo per dare fuoco a Re Giocondo. Un Carnevale spostato in avanti nel calendario perché a febbraio non c'erano le condizioni giuste a causa dell'emergenza pandemia. Per quanto riguarda la classifica delle sfilate, le coreografie, primi i Nottambuli, seguiti da Bombolo, Azzurri e Rustici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.