Arezzo, un ferito e quattro fermati dopo rissa tra stranieri a Campo di Marte

Un ferito e quattro fermati, dopo una rissa tra stranieri a Campo di Marte ad Arezzo. E' successo intorno alle 20 sul lato di via Vittorio Veneto nel piazzale del supermercato e della farmacia. Gli animi si sono scaldati e dalle parole si è passati ai fatti per motivi ancora non precisati su quali svolgono accertamenti i carabinieri della Compagna di Arezzo che sono intervenuti sul posto. Lo scontro ha visto coinvolti stranieri di colore e dell'est europeo. Uno dei contendenti è stato ferito con una bottiglia rotta ed è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza della Croce Bianca: non è in gravi condizioni. I militari dell'Arma hanno bloccato quattro persone che risulterebbero coinvolte nella rissa e sono state accompagnate in caserma. Nel giro di quattro giorni è il secondo fatto di sangue in città. Giovedì notte un 27enne è stato aggredito in due riprese tra Sant'Agostino e San Jacopo dopo una lite per motivi sentimentali. La squadra mobile ha denunciato tre persone: un marocchino, un tunisino e un palestinese. Anche in quell'occasione il ferimento, non grave, è avvenuto con un collo di bottiglia.

