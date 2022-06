Arezzo, La Festa nuova canzone di Mr. Fabians dà il ritmo all'estate 2022

20 giugno 2022 a

La Festa di Mr. Fabians dà il ritmo all’estate 2022. Il cantante aretino con alle spalle numerosi brani di impronta rap pop, è uscito nei giorni scorsi con la sua nuova proposta musicale che si distingue per andamento accattivante e testo originale. La Festa suggella la collaborazione di Mr. Fabians, al secolo Marco Fabianelli, 33 anni, di Castiglion Fiorentino, con il chitarrista di Pupo, Carlo Ballantini che è il suo produttore. E le sorprese non sono finite qui, perché dopo questo brano già si parla di altre canzoni in rampa di lancio che daranno forma ad un album.

Il cantante, apprezzato sulle piattaforme digitali, ha iniziato la sua attività con l’etichetta discografica Ghiro con la quale ha realizzato i primi quattro pezzi, dal 2015 al 2017. Poi Mr. Fabians dall’anno successivo si è mosso come indipendente realizzando altri cinque singoli. La Festa è partito bene e si sta facendo notare nel panorama musicale. In questo caso Fabianelli non ha realizzato un video privilegiando l’aspetto musicale.

Il tema trattato con soluzioni interessanti è quello dello “sballo”, del tirare tardi. Una riflessione non banale che vede mettere al primo posto la gioia rispetto a certi cliché e standard che finiscono per sfociare nella negatività. E tutto è intersecato ad una vicenda sentimentale.

A chi non lo avesse ancora fatto, il piacere di scoprire questa nuova canzone: un inno al fare festa, in ogni ambito, partendo dalla sfera interiore.

Si registra in Mr. Fabians una evoluzione artistica, con la matrice iniziale di cantante rap legato alla metrica, che si espande verso nuove direzioni più libere e pop.

Così, dopo due anni dall'uscita dell'ultimo singolo, Marco Fabianelli si propone con la sua personalità e originalità ma una nuova freschezza.

L’uscita del brano del rapper di Castiglion Fiorentino è avvenuta l’11 giugno, giorno del suo compleanno, ed è stato per lui il regalo migliore. In questo lungo periodo di pandemia l’artista non si è mai fermato ed anzi ha continuato a scrivere e incidere nuovi brani con una costanza incredibile, tanto che è ormai pronto per fare uscire l’album.

Mr. Fabians ha lavorato intensamente in studio a quattro mani con il suo produttore, il chitarrista di Enzo Ghinazzi, Carlo Ballantini, sperimentando nuovi stili musicali, alla ricerca di sonorità nuove e ritmate.

Da questo intenso lavoro nasce questo piacevole e intrigante La Festa che apre la strada ad ulteriori esplorazioni musicali, mentre Mr. Fabians salirà sul palco per proporre i suoi pezzi (uno dei più azzeccati del variegato repertorio resta Donne in un vortice) in occasione di esibizioni della Ballantine Band.

