Mette in vendita su internet faro per auto a 250 euro e viene truffato per 500 euro, due denunciati

Mette in vendita su internet un faro per Volkswagen Golf e anziché concludere l'affare viene truffato per oltre 500 euro. Vittima del raggiro un giovane di Foiano della Chiana. Le indagini dei carabinieri della stazione di Foiano hanno permesso questa mattina, sabato 25 giugno, di denunciare al termine delle indagini due persone, un italiano e l’altro cinese, che in concorso tra di loro avevano perpetrato l'inganno telefonico.

I due, secondo quanto riferisce l'Arma, contattato sotto falso nome il ragazzo fingendosi interessati all’acquisto del faro che il giovane aveva messo in vendita per il prezzo di 250 euro in un noto sito, lo avrebbero convinto a recarsi presso uno sportello “ATM” per far sbloccare il codice di pagamento del vaglia, inducendolo invece erroneamente a caricare due volte di seguito la loro carta post-pay con due pagamenti successivi di euro 250 l’uno.

Le indagini hanno permesso di appurare che l’intestatario della carta post-pay era il cittadino italiano, mentre il numero di telefono era intestato al cittadino cinese; entrambi i soggetti risultano già censurati per reati simili.

