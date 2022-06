Bambino sogna di andare al concerto di Ultimo, truffato insieme alla mamma da uomo che si fa pagare i biglietti e non li consegna

25 giugno 2022 a

Truffa mamma e bambino con la vendita on linea di biglietti per il concerto dell'idolo del giovanissimo fan: Ultimo. Ennesimo caso di inganno realizzato per vie telematiche, questa volta ai danni di una donna di Montevarchi e del figlio. Il sogno di poter assistere dal vivo all'esibizione del cantante preferito, si è rivelato un imbroglio. I tagliandi comprato per 200 euro non sono mai arrivati a casa. Dalla denuncia ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno è scattata una indagine che ha permesso di risalire al presunto autore della truffa, un uomo di Napoli,

Il denunciato ha risposto ad un appello lanciato sul sociale network Facebook dalla madre, di Montevarchi, in provincia di Arezzo, che cercava in ogni modo due biglietti per assistere al concerto di Ultimo, il giovane cantante pop in cime a tutte le classifiche musicali italiane, beniamino del figlio, Ebbene, l’uomo ha finto di avere nella propria disponibilità i tanto desiderati tagliandi, e di essere disposto a cederli alla luce di un sopravvenuto imprevisto che gli impediva di recarsi al concerto.

La donna ha quindi effettuato il pagamento (quasi 200 euro), già pregustando la gioia del figlio quando i tagliandi sarebbero arrivati a casa. Col passare delle settimane, però, dei biglietti nessuna traccia. La donna ha quindi ripetutamente provato a mettersi in contatto col venditore, il quale però era a sua volta sparito nel nulla. A quel punto, resasi conto di essere stata truffata, è corsa dai Carabinieri, denunciando l’accaduto. Gli uomini dell’Arma hanno quindi esperito una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, interessando anche la società che gestisce Facebook, riuscendo infine a ricostruire il circuito truffaldino e risalendo all’identità del truffatore, originario della provincia di Napoli, che è stato deferito per truffa in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.

In questa circostanza - aggiunge l'Arma in una nota - anche l’ignara star di turno, di fatto diviene parte offesa.

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno invitano a stare molto attenti alle truffe via web (così dette e-frauds). In rete molti approfittatori. Dubitare delle offerte troppo convenienti, o di interlocutori stranamente insistenti, dietro le quali spesso si celano malintenzionati dediti alle truffe.

