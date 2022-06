Chiedono indicazione stradale ad anziano e gli strappano collana d'oro: rintracciati e denunciati

27 giugno 2022 a

Coppia si sofferma c0n l'auto e accanto ad un anziano, per strada, e con la scusa di chiedere un'informazione stradale strappano collana d'oro al malcapitato. E' successo a Foiano della Chiana in località La Pace e a darne notizia sono i carabinieri della Compagnia di Cortona.

Ritenuti autori del gesto un uomo e una donna di nazionalità rumena, che avrebbero agito a bordo di una autovettura di colore scuro. Avvicinavano un anziano del luogo con una scusa; è stata poi la donna, repentinamente, a strappare di dosso all’uomo una collana d’oro, riuscendo quindi a guadagnare la fuga insieme al complice.

I militari della Stazione Carabinieri di Lucignano, allertati dalla Centrale Operativa di Cortona, durante il servizio di controllo del territorio sono riusciti ad intercettare i due complici che sono stati sottoposti a perquisizione veicolare e personale, dalla quale non è emersa la presenza della collana, di cui probabilmente i due erano nel frattempo riusciti a disfarsi.

I due soggetti sono stati però comunque riconosciuti come i responsabili grazie all’individuazione fotografica, attraverso cui la vittima è riuscita a riconoscerli in maniera univoca e dovranno quindi rispondere di furto con strappo aggravato in concorso. Sono in corso ulteriori accertamenti.

