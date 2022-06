Eccidio di Civitella in Val di Chiana, Cornia e San Pancrazio: si commemorano le 244 vittime

Sara Polvani 29 giugno 2022 a

a

a

“Per non dimenticare… Giugno 1944”. In occasione della commemorazione del 78esimo anniversario dell’Eccidio di Civitella, Cornia e San Pancrazio del 29 giugno 1944, che contò in totale 244 vittime, il Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con l’associazione “Civitella Ricorda” organizza una serie di iniziative cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

“È doveroso ricordare oggi più che mai”, dichiara il sindaco Andrea Tavarnesi, “così da contribuire ad alimentare una memoria consapevole e responsabile, che rafforzi in ognuno di noi i valori ed i principi irrinunciabili della pace, della solidarietà, del dialogo e della cooperazione tra gli uomini ed i Popoli”.

Un programma iniziato con l’annuale Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella, con il coinvolgimento degli istituti comprensivi di Civitella In Val di Chiana e Bucine, nel mese di maggio.

Le celebrazioni di quest’anno prevedono oggi, mercoledì 29 giugno, alle ore 10.50, la deposizione di corone di alloro ai monumenti ai Martiri di Civitella nei luoghi delle stragi del territorio comunale, proseguendo, alle ore 11, in piazza Don Alcide Lazzeri, con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Martiri di Civitella. Sarà, a seguire, sua Eccellenza Monsignor Riccardo Fontana Arcivescovo della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro a presiedere la celebrazione del rito religioso presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Civitella.

Sabato 2 luglio, alle ore 18, presso la Galleria d’Arte Contemporanea a Civitella, dopo i saluti del sindaco Tavarnesi, si terrà la presentazione del libro di Romano Moretti “Ricordi della Seconda Guerra Mondiale”, a cura del professor Ivo Biagianti.

Nella stessa serata, alle 21.30, torna la Fiaccolata della Memoria organizzata dall’associazione “Civitella Ricorda”, con partenza da Porta Aretina e arrivo in piazza Don Alcide Lazzeri. Seguirà la proiezione del video “La campanella”, realizzato da Stefano Ballini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.