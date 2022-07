Arezzo, ragazza minorenne sparita da casa trovata dopo giorni con due ventenni, sequestrata droga e un arresto

02 luglio 2022 a

Ragazza minorenne si allontana da casa e dopo alcuni giorni viene ritrovata dai carabinieri in un appartamento con due giovani e il sospetto degli inquirenti è che abbiano consumato assieme sostanza stupefacente. La vicenda poteva avere un finale peggiore, sostengono gli inquirenti. Tutto è iniziato il 25 giugno in Casentino, l'epilogo nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio a San Giovanni Valdarno. Ad avviare le indagini sono stati i militari della stazione di Badia Prataglia, nel comune di Poppi. La adolescente si era allontanata dalla propria abitazione dapprima col fratello per raggiungere alcuni amici ad Arezzo e poi aveva fatto perdere le proprie tracce.

Le ininterrotte ricerche, i riscontri testimoniali e accertamenti di varia natura - riferiscono i carabinieri della Compagnia di Bibbiena - hanno consentito la scorsa notte di rintracciare, con la collaborazione dei colleghi di San Giovanni Valdarno, la minore presso un appartamento di quel centro dove si trovava in compagnia di due giovani di 23 e 21 anni.

Lo scenario abbastanza serio ha imposto a chi operava di intraprendere iniziative di tutela della minore immediatamente collocata presso una struttura. Probabile che da alcuni giorni con i due stesse consumando stupefacenti, rinvenuti nell’abitazione.

A carico dei due sono state sequestrate sostanze varie tra cui eroina e cocaina. Il più grande è stato arrestato e sarà processato dinanzi al tribunale di Arezzo, il secondo è stato denunciato per concorso nel medesimo reato.

