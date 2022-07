Saldi, al Valdichiana Village afflusso sui livelli del 2019. Personaggi dell'estate all'outlet: J-Ax e Raf

03 luglio 2022 a

Le alte temperature hanno suggerito a molti di anticipare lo shopping al Valdichiana Village per approfittare dei saldi estivi negli oltre 130 punti vendita del centro. “Abbiamo registrato un buon numero di visitatori fin dal mattino con un flusso che poi è stato costante per l’intera prima giornata. Un entusiasmo che segna definitivamente la ripresa già iniziata nei mesi scorsi e che ci pone sui valori del 2019”, dichiarano dalla Direzione del Village. Si respira un clima disteso a Foiano della Chiana, in uno dei cinque centri Land of Fashion che da nord a sud compongono il network di outlet riconosciuto come player di riferimento, tanto che anche durante la fase più critica degli ultimi anni, è stata consolidata la fase espansiva, coronata dalla sottoscrizione di nuovi importanti accordi che hanno portato all’ulteriore rafforzamento dell’offerta commerciale. ”La dimostrazione è il new opening di Med Store, Apple reseller, al quale seguiranno altri nuovi ingressi. Insomma, non ci siamo mai fermati”.

Tra i numerosi visitatori del Village nel primo giorno dei saldi, anche tanti turisti, la cui provenienza non è più solo dalle regioni limitrofe, anzi: “Torniamo a registrare la presenza di olandesi, tedeschi, francesi, belgi, austriaci, elvetici e anche statunitensi”. Sta per riaffacciarsi anche la stagione degli eventi, che porterà al Valdichiana Village ospiti di livello assoluto: “Abbiamo già ricominciato ad offrire ai clienti momenti di intrattenimento, svago e cultura – anticipa il center manager Riccardo Lucchetti – declinando le nostre proposte alle tendenze più attuali, calibrando gli eventi su scelte più intimiste ed emozionali. Va in questa direzione “Parole e musica”, il nuovo format che porterà al Village due grandi artisti del calibro di J-Ax e Raf, che si racconteranno in una lunga intervista in Piazza Maggiore rispettivamente il 30 luglio e il 6 agosto”.

