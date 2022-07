Arezzo, idrovore nel laghetto coperto di melma e stanziati 350 mila euro per risolvere definitivamente il problema

Alessandro Bindi 05 luglio 2022 a

a

a

Laghetto sprofondato nel degrado al parco Pertini ad Arezzo, si lavora per ripulirlo. Stanziati anche 350 mila euro per sistemare una volta per tutte l’annoso problema che si ripete ad ogni estate. Stamani al lavoro le idrovore per eliminare l’ultimo strato di melma per poi completare l’intervento e restituire il decoro alla vasca. In contemporanea prenderà il via anche l’iter burocratico per arrivare alla prossima estate preparati per evitare il ripetersi del fenomeno. Servirà installare un impianto di depurazione previsto nella progettazione di un intervento di riqualificazione del laghetto e di altre zone del parco, previsto nel piano delle opere pubbliche 2023. In attesa quindi di avviare l’iter amministrativo per i lavori straordinari, già da oggi, il laghetto sarà completamente svuotato per poi iniziare la sanificazione e il successivo riempimento.

“L’intervento di sanificazione si è allungato più del dovuto” spiega l’assessore alla manutenzione Alessandro Casi “a causa dell’ostruzione di un tubo di scarico, causato dalle radici degli alberi, ma assicuro che l’amministrazione ha a cuore il problema e sta lavorando per risolverlo”. Non c'è immobilismo quindi dietro alla rete arancione tirata a recintare l’area. “Tutt’altro” garantisce l’assessore Casi che fa il punto dopo che in città, e sui social, si sono alzate le lamentele dei cittadini e dell'opposizione. “Purtroppo” aggiunge Casi “ci sono voluti dei tempi tecnici per lo svuotamento e adesso interverremo con l’idrovora per eliminare l’ultimo strato di melma”.

Presto quindi anche il cattivo odore sarà allontanato ma l’obiettivo è quello di trovare una soluzione definitiva. “Serviranno ancora alcuni giorni prima di ripristinare la situazione” dice Casi. Intanto stamani sarà azionata l’idrovora. Fra qualche ora quindi, terminato lo svuotamento, il fondo della vasca verrà rastrellato e ripulito. Prevista per i prossimi giorni anche la sanificazione prima di procedere al riempimento. E sui bordi della vasca sarà installato anche un apposito cartello per ricordare il divieto di gettare i pesci. Poi avanti tutta con l’iter che porterà a installare l’impianto di depurazione per evitare il ristagno dell’acqua che con le bollenti temperature finisce puntualmente per far sprofondare il laghetto nel degrado.

“Quanto accaduto, è un problema che si ripete annualmente” spiega l’assessore Alessandro Casi “ e che non è legato alla scarsa manutenzione. La mancanza di un impianto di depurazione è alla base del ristagno di acqua che poi, con le alte temperature di queste settimane, può degenerare nel fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e per il quale mi auspico di poter dare una risoluzione definitiva”. Per poter evitare che il laghetto puntualmente finisca per essere l’emblema del degrado e dell'incuria servirà un intervento da 350 mila euro. Risorse già previste dall’amministrazione comunale che aveva già in mente di intervenire sul laghetto del Parco Pertini e in altre zone del giardino pubblico.

“Nel piano delle opere pubbliche del 2023” aggiunge l'assessore alla manutenzione “è stato previsto l'impiego di 350 mila euro per la sistemazione, una volta per tutte, del laghetto che sta a cuore agli aretini. Le risorse serviranno a realizzare l’impianto di depurazione e a riqualificare la vasca oltre che a sistemare altre zone del parco Pertini”.

“Il restyling effettuato precedentemente al parco Pertini” ricorda l’assessore Casi “ha visto l'impiego di 600 mila euro che sono serviti a riqualificare i vialetti, migliorare l’illuminazione, aggiungendo l’impianto di videosorveglianza per garantire maggior sicurezza”.

Lìamministrazione comunale ha anche rinnovato l’area giochi e proceduto alla potatura degli alberi oltre che a realizzare la recinzione lungo viale Giotto. “A queste opere si è aggiunto” continua Casi “anche il progetto di ripulitura del tunnel pedonale con la realizzazione del murales sulla Giostra del Saracino realizzato dal writer Diavù con il coinvolgimento degli studenti dell’University of Oklahoma. Da parte dell’amministrazione comunale c'è massima attenzione per tenere alto il decoro tra i viali del parco Pertini così come negli altri parchi pubblici cittadini”. Adesso servirà quindi ripulire il laghetto e dare nuovo ossigeno all’acqua per poi lavorare per mettere in pratica un intervento risolutivo. “Mi auguro che per la prossima estate il laghetto del parco Pertini possa avere l’impianto di depurazione”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.