Arezzo, incendio al campo di prova dei giostratori di Porta del Foro

Incendio al campo prova giallocremisi di Petrognano nei pressi di Arezzo. Paura a Porta del Foro per le fiamme divampate ieri pomeriggio all'interno del terreno sede degli allenamenti dei giostratori della chimera. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso che il fuoco fosse circoscritto limitando i danni.

“Paura scampata” commenta il rettore Roberto Felici “e nessun danno per i cavalli e per le persone. In fiamme sterpaglie e materiale che avevamo depositato tra cui una lancia. L'attività di preparazione in vista della giostra di settembre potrà proseguire regolarmente”. I cavalli non erano nella struttura e le fiamme sono state spente tempestivamente anche grazie agli abitanti della zona che hanno allertato la centrale di via degli Accolti.

