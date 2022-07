Anas, quei venti cantieri sulla via delle vacanze tra Arezzo, l'Umbria e la Romagna. La mappa

Luca Serafini 15 luglio 2022 a

a

a

Lunghe file di birilli che restringono la sede stradale, frequenti scambi di carreggiata, cartelli, rallentamenti: occhio vigile e piede ripetutamente in azione sul freno. Pullulano i lavori di manutenzione programmati da Anas (Gruppo Fs Italiane) per riqualificare la rete viaria. Strada che vai cantiere che trovi. Basta mettersi in movimento per imbattersi negli interventi che se da un lato rispondono alla necessità di rendere migliore la percorribilità su tratti spesso anacronistici e costellati di buche, dall’altro richiedono grande pazienza negli spostamenti.

Mentre Anas annuncia lo stop per l’esodo estivo ad una serie di cantieri, cerchiamo di fare il punto su quelli che invece restano attivi intorno a noi, verso Umbria e Romagna, e non sono pochi. Venti.

Intanto: a cosa servono questi lavori? Domanda girata direttamente ad Anas che ci risponde così: riguardano prevalentemente il risanamento profondo della pavimentazione, il risanamento strutturale e il miglioramento sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, l’ammodernamento degli impianti tecnologici, la sostituzione della segnaletica e altre opere complementari.

Quando sarà tutto a posto? Messa così, la domanda non trova risposta, basti pensare che sull’itinerario E45-E55 Orte-Mestre - spiegano all’Anas - è in corso un articolato piano di riqualificazione ad hoc del valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. E per completare tutti i lavori previsti in tempi accettabili è necessario un denso calendario di cantieri che vengono comunque avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale per garantire la continuità della circolazione e contenere i disagi al traffico. Insomma i cantieri non spariranno tutti simultaneamente e la definizione “piano pluriennale” fa capire che i lavori, qua e là, faranno sempre “compagnia” agli automobilisti.

Proviamo comunque a fare una mappa attuale dei principali cantieri attivi nella zona di interesse della provincia di Arezzo per chi si sposta per lavoro, vacanze e ogni altro motivo. Ben 17 cantieri sulla E45 da Perugia a Ravenna, 3 sul raccordo Perugia - Bettolle nel versante umbro.

SS3bis – E45

Tratto Perugia - confine Toscana

- Tra Resina e Pierantonio, per risanamento profondo della pavimentazione, scambio di carreggiata.

- Pierantonio, per risanamento strutturale e miglioramento sismico del viadotto Antignano, scambio di carreggiata e chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Pierantonio in direzione Cesena.

- Umbertide, per risanamento strutturale e miglioramento sismico dei viadotti Roncalbello e Col di Pozzo, scambio di carreggiata. - Tra Montone e Città di Castello Sud, per sostituzione spartitraffico centrale, restringimento di carreggiata (transito su corsie di marcia).

- Tra Promano e Città di Castello Sud, per realizzazione Smart Road, scambio di carreggiata.

Tratto toscano

- Galleria “Il Poggio”, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Madonnuccia in entrata / uscita direzione nord.

- Viadotto Tevere IV, scambio di carreggiata

- Viadotto Puleto, scambio di carreggiata

- Pieve Santo Stefano, per lavori di pavimentazione e adeguamento strutturale, scambio di carreggiata chiuso lo svincolo di Pieve Santo Stefano Nord in direzione Roma.

Tratto Canili-Ravenna

- Gallerie Montecoronaro, Spagnola e Verghereto, scambio di carreggiata

- Viadotto Fornello II, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Verghereto in uscita direzione Ravenna

- Gallerie Valbiano Tavolicci, Crocetta, Sarsina e Villa Onofri. Scambio di Carreggiata e chiusura svincolo Sarsina Sud in direzione Ravenna

- Viadotti Casetta e Savio V, Savio VI e Savio VII scambio di carreggiata e chiusura svincolo Mercato Saraceno direzione Ravenna

- Sostituzione barriera spartitraffico centrale con NDBA di nuova generazione (chiusura solo corsia di sorpasso)

Tratto Cesena-Ravenna

- Sostituzione barriera spartitraffico centrale con NDBA di nuova generazione (chiusura solo corsia di sorpasso)

- Risanamento profondo corpo stradale, scambio di carreggiata

- Risanamento profondo corpo stradale, scambio di carreggiata.

Raccordo autostradale Perugia Bettolle

- Mantignana (Corciano), per risanamento profondo della pavimentazione stradale, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Mantignana in direzione Bettolle. Fino al 21/07

- Tra Torricella e Passignano Est, per risanamento profondo della pavimentazione, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Passignano Est in direzione Bettolle e della rampa di ingresso dello svincolo di Torricella in direzione Bettolle. Fino al 14/08

- A Passignano, per ammodernamento impianti tecnologici della Galleria San Donato, scambio di carreggiata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.