Arezzo, crac La Castelnuovese: pm chiede condanna a due anni e mezzo per Lorenzo Rosi. La difesa: assoluzione

Due e anni e mezzo di reclusione. E’ la pena richiesta dal pm Julia Maggiore per Lorenzo Rosi, l’ultimo presidente di Banca Etruria, accusato di bancarotta fraudolenta in merito alle vicende della cooperativa La Castelnuovese di cui è stato alla guida dal 2008 al 2014. La sentenza sarà pronunciata dal gup Claudio Lara il 15 settembre. L’altro ieri dopo la requisitoria del magistrato e dopo gli interventi delle parti civili, hanno parlato gli avvocati difensori secondo i quali non c’è stata alcuna dissipazione del patrimonio, la crisi delle costruzioni è la sola causa che ha portato al dissesto. Rosi è difeso dall’avvocato Antonino Giunta e dall’avvocato Neri Pinucci e lo scorso ottobre per l’ex presidente di Etruria e gli altri venti finiti a giudizio per il crac, eccezion fata per Alberto Rigotti, condannato, sono cadute le accuse. Ora Rosi è atteso da un altro passaggio delicato. Al centro del processo c’è il tracollo della cooperativa edilizia fallita il 18 maggio 2017. Secondo il capo d'imputazione, Rosi e altri amministratori che si sono alternati alla conduzione, avrebbero “dissipato” 16.497.245 euro della società capogruppo. Nel mirino della procura finanziamenti o crediti trasferiti a società del gruppo “in evidente dissesto economico-finanziario”. Operazioni che secondo l’ipotesi accusatoria avrebbero “arrecato pregiudizio ai creditori, procurandosi un ingiusto vantaggio”. Con il loro operato gli imputati, sempre per il pm, avrebbero “reso impossibile la restituzione delle somme già al momento dell'erogazione e in assenza di adeguate forme di garanzia” e per i quasi 16 milioni e mezzo non vi sarebbe mai stata richiesta di restituzione. Le società verso le quali sarebbero andati i patrimoni de La Castelnuovese sarebbero: Toscana Progetti srl, La Castelnuovese Inerti srl in fallimento, Città Sant'Angelo sviluppo srl in fallimento, Mandò Village srl in fallimento, Cantiere Italia srl in fallimento, Infrastrutture leggere srl, Tuscany company store srl, Pescara outlet società consortile a responsabilità limitata in liquidazione, Metodo srl, Innova Re srl già Rekey srl, Consorzio integra società cooperativa, Foiano outlet scarl e Sei Toscana scarl, Consorzio cooperative costruzioni. Dinanzi al gup sono stati riuniti più procedimenti. A Rosi è contestato anche il rilascio di fideiussioni a società partecipate nelle polizze. Chieste condanne anche Ubaldo De Vincentis, imprenditore belga con il quale La Castelnuovese ha realizzato l’outlet di Foiano, quello di Pescara e il Mandò Village; Fabio Fabrizi e Alessio Ferrabuoi. Tra i difensori gli avvocati Niki Rappuoli, Luca Sirotti, Corrado Olmo.

